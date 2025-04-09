Ευρεία σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου στην Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιήθηκε χθες μετά από πρόσκληση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού Σώματος, η Περιφέρεια Αττικής, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας της Αττικής και νήσων Αργοσαρωνικού, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι της Επιτροπής Πολιτικής προστασίας της ΚΕΔΕ, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, της Διεύθυνσης Δασών, των Δασαρχείων, των παραχωρησιούχων εταιρειών των αυτοκινητοδρόμων και εθελοντές.

Στόχος της, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ήταν ο συντονισμός και η ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Αττικής.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γ. Κεφαλογιάννης, τόνισε ότι σε λιγότερο από έναν μήνα ξεκινά επισήμως η νέα αντιπυρική περίοδος και αυτό που ενώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι ένας κοινός στόχος και μία κοινή ευθύνη: η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Όπως επισήμανε, οι προκλήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες. «Δεν έχουμε μπροστά μας "καλά σενάρια"», είπε, καθώς η κλιματική κρίση έχει πλέον άμεσες και ορατές συνέπειες. Όπως σημείωσε, η προηγούμενη χρονιά, το 2024, χαρακτηρίστηκε από ακραία πυρομετεωρολογικά φαινόμενα, όπως χαμηλές βροχοπτώσεις, ελάχιστες χιονοπτώσεις, παρατεταμένους καύσωνες, έντονη ξηρασία και υψηλούς δείκτες κινδύνου πυρκαγιάς, ενώ προσέθεσε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για αισιόδοξα σενάρια και οι προβλέψεις για τη φετινή περίοδο είναι εξίσου ανησυχητικές. «Η κλιματική αλλαγή απαιτεί τη διαρκή προσοχή μας, τη διαρκή ετοιμότητά μας», ανέφερε και τόνισε ότι μόνο μέσα σε μία εβδομάδα του φετινού Μαρτίου, οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν στην εκδήλωση 1.356 πυρκαγιών, τις οποίες κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι οποίες προκάλεσαν την καταστροφή 4.145 στρεμμάτων δασικών, χορτολιβαδικών και γεωργικών εκτάσεων.

Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για ορθή προετοιμασία, συστηματικό συντονισμό και έγκαιρη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών δράσεων, ώστε η φετινή αντιπυρική περίοδος να αντιμετωπιστεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ακόμη, επισήμανε ότι ο φετινός, κοινός, στόχος συνοψίζεται στη μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, στην ταχεία οριοθέτηση όσων εκδηλωθούν και στην υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης στις περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών και σημείωσε ότι η επίτευξη αυτών των στόχων εξαρτάται άμεσα από τη σωστή πρόληψη και τη διαρκή ετοιμότητα.

Όπως είπε, στο πλαίσιο αυτό, υιοθετώντας τα διδάγματα από την εμπειρία των προηγούμενων ετών, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, το Πυροσβεστικό Σώμα εκπαιδεύεται και επιμορφώνεται συνεχώς, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση της ελληνικής και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας. Παράλληλα, επισήμανε ότι η συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, την Πολεμική Αεροπορία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι διαρκής, τόσο για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών όσο και για την ασφάλεια και τον συντονισμό στην αεροπυρόσβεση, αλλά και για την ορθή καταγραφή και μεταφορά της κατάστασης του πεδίου στο ΕΣΚΕΔΙΚ.

Για την περιοχή της Αττικής, όπως σημείωσε ο κ. Κεφαλογιάννης, φέτος θα δώσουν τη μάχη των πυρκαγιών περισσότεροι από 3.500 πυροσβέστες, προερχόμενοι από το μόνιμο προσωπικό, τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων, τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και τους εποχικούς πυροσβέστες, ενώ προσέθεσε ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή των εθελοντών πυροσβεστών, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο και κρίσιμο μέρος της προσπάθειας. «Για τη φετινή περίοδο στην Αττική θα έχουμε τη συνδρομή 800 εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος και επιδιώκουμε να έχουμε και 1.361 εθελοντές Πολιτικής Προστασίας από 70 συνολικά εθελοντικές ομάδες», ανέφερε ο υπουργός.

Επιπλέον, όπως τόνισε, κρίσιμος είναι και ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες μέσω της αναβαθμισμένης Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Καταστροφών έχουν μειώσει σημαντικά τον χρόνο απόκρισης σε περιπτώσεις πυρκαγιάς.

Παράλληλα, όπως είπε, χάρη στα προγράμματα AntiNero 1, 2, 3 και 4, έχουν διατεθεί 89 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση καθαρισμών και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε δασικές περιοχές της Αττικής.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στον κομβικό ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, τόσο στην έγκαιρη ενημέρωση όσο και στην ενδεχόμενη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από περιοχές που απειλούνται. Ακόμη, εξέφρασε, την πεποίθησή του ότι και φέτος τα στελέχη τους θα επιδείξουν υψηλό επαγγελματισμό και αφοσίωση.

Ο κ. Κεφαλογιάννης έκανε ιδιαίτερη μνεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' και Β' βαθμού, και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν σε όλα τα στάδια της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης πυρκαγιών. Ο υπουργός ανέδειξε τη σημασία της εφαρμογής της νομοθεσίας για τον καθαρισμό οικοπέδων από τους πολίτες και αναγνώρισε την προσπάθεια των δήμων της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, επέδειξαν ιδιαίτερα φιλότιμη προσπάθεια στον έλεγχο των δηλώσεων, συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, κάλεσε τους δήμους να εντείνουν την προσπάθεια αυτή, ζητώντας τους να συνδεθούν στην πλατφόρμα και να προχωρήσουν, όπου απαιτείται, και στην επιβολή προστίμων, ώστε να μην μείνει κανένα περιθώριο αδράνειας, αμέλειας ή αδιαφορίας.

«Η Πολιτική Προστασία δεν είναι μόνο συλλογική υπόθεση, αλλά και ατομική ευθύνη», υπογράμμισε και επικαλούμενος τη ρήση του Μπέντζαμιν Φράνκλιν «Όποιος αποτυγχάνει να προετοιμαστεί, προετοιμάζεται να αποτύχει», κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να συνεχίσουν με την ίδια προσήλωση, δηλώνοντας τη διαθεσιμότητα τόσο του ίδιου όσο και της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τέλος, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του πως και φέτος, όλοι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για την προστασία της χώρας από τις πυρκαγιές.

Πηγή: skai.gr

