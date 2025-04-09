Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις αντικοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε 3 τροπολογίες στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».

Η πρώτη τροπολογία αφορά στη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, η οποία αποτελεί μείζον κοινωνικό, οικονομικό και αναπτυξιακό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας και καταστολής των μηχανισμών αισχροκέρδειας το οποίο είχε κατατεθεί ως πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Μάιο του 2024.

Τα τελευταία 4 χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη διατηρεί σκοπίμως σε πολύ υψηλό επίπεδο τον ΦΠΑ σε όλο το φάσμα των πωλούμενων αγαθών, όπως επίσης και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, με αποτέλεσμα την απομύζηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, τη μείωση της κυκλοφορίας του χρήματος στην αγορά και την ασφυξία στη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με την προτεινόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρύθμιση επιδιώκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με στόχο την εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του συνόλου των πολιτών και την θωράκιση της αξίας του ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι 421 ευρώ/1000 lt για την βενζίνη με μόλυβδο, στα 459 ευρώ /1000 lt για όλα τα είδη αμόλυβδης βενζίνης και σε 330 ευρώ/1000 lt για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κινητήρων.

Θέσπιση μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ από την αποθήκη χονδρικής έως το ράφι, για 6 μήνες (με δυνατότητα επέκτασης κατά 6 επιπλέον μήνες, ανάλογα με την απόδοση του μέτρου) για τα άλευρα και προϊόντα αυτών, δημητριακά και προϊόντα αυτών, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, έλαια, λαχανικά και, γενικά, είδη βρεφικής διατροφής και ειδών περιποίησης βρεφών.

Ο μηδενισμός του ΦΠΑ, σε συνδυασμό με την επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, μειώνει άμεσα τις τιμές κρίσιμων αγαθών σε ένα μεσοσταθμικό επίπεδο που αγγίζει το 30%.

Θεσπίζεται σε μόνιμη βάση η μείωση του ΦΠΑ στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι στο 21% για το σύνολο των αγαθών εκτός από τα περιλαμβανόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, για τα οποία θεσπίζεται η υπαγωγή τους στον μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή 11% και 5% αντίστοιχα.

Θεσπίζεται η μείωση του ΦΠΑ σε 6% για την ύδρευση και η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες αποχέτευσης (όπως ίσχυε μέχρι το 2011).

Επίσης, επανακατατίθεται η τροπολογία η οποία αφορά στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο σε όλες τις κλίμακες. Η τροπολογία είναι πλήρως κοστολογημένη. Σύμφωνα με την σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει για όλα τα έτη μέχρι και το 2028, συνεπώς δεν χρειάζεται να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα. Ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ, σε αντίθεση με ό,τι έπραξαν κυβερνήσεις χωρών οι οποίες βίωσαν ανάλογη οικονομική κρίση, αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων.

Η διατήρηση της κατάργησής τους επί 13 χρόνια μετά την νομοθέτηση του Ν.4093/2012 στερείται παντελώς δημοσιονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και συνταγματικής νομιμοποίησης. Ταυτόχρονα, η περικοπή των δώρων στο Δημόσιο αντίκειται και στη Ευρωπαϊκή Οδηγία 2041/2022/ΕΕ περί επαρκών κατώτατων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντά σε μια δεδομένη κοινωνική ανάγκη καθώς τα δώρα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και των συνταξιούχων και δεν συνιστούν δωρεά ή φιλοδώρημα, αλλά δικαίωμα που απορρέει από την εργασία τους.

Η καταβολή των δώρων θα έχει, όπως όλοι γνωρίζουμε, σημαντική επίδραση στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών αλλά και της εθνικής οικονομίας στο σύνολό της.

Τέλος, κατατίθεται εκ νέου η τροπολογία για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, η οποία στοχεύει στην προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει να καταργηθεί η δυνατότητα του πιστωτή να ανακόψει την αίτηση ρύθμισης προβάλλοντας το επιχείρημα της αξιολόγησής της ως μη συμφέρουσας. Ως εκ τούτου, ως μοναδικός παραδεκτός λόγος άσκησης ανακοπής κατά της αυτοματοποιημένης πρότασης ρύθμισης προβλέπεται η ανακρίβεια των στοιχείων που έχει υποβάλει ο οφειλέτης.

Επιπλέον, επιδιώκεται η προστασία των αιτούντων δανειοληπτών μέσω αυτοδίκαιης αναστολής όλων των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, χωρίς την ύπαρξη χρονικών περιορισμών και εξαιρέσεων.

Πηγή: skai.gr

