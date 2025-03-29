Το ΠΑΣΟΚ εισέρχεται σε νέα περίοδο εσωκομματικής έντασης, καθώς η απόφαση παραπομπής της Κατερίνας Μπατζελή στην Επιτροπή Δεοντολογίας προκαλεί αντιδράσεις και ανοίγει νέο κύκλο εσωστρέφειας.

Αφορμή για την παραπομπή της κας Μπατζελή αποτέλεσε δήλωσή της με την οποία είχε χαρακτηρίσει «τοξική και λανθασμένη» δήλωση-απάντηση του ΠΑΣΟΚ προς τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά.

Ακολούθως η κίνηση να παραπεμφθεί η κα Μπατζελή στην Επιτροπή δεοντολογίας προκάλεσε την αντίδραση συνεργατών του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τον οποίο η πρώην υπουργός είχε στηρίξει ανοιχτά στις εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Στην κριτική τους οι συνεργάτες του κ. Δούκα κάνουν λόγο για επιλεκτική αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, βάζοντας στο κάδρο σειρά στελεχών του κόμματος.

Ειδικότερα, από το περιβάλλον του κ. Δούκα σημειώνεται ότι «δεν γίνεται να εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όταν σε δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου (που είπε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Βαρουφάκη-Κωνσταντοπούλου), του γραμματέα της ΚΟ (που είπε ότι είναι γραφικοί όσοι μιλούν για εκλογές), της υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού (που είπε ότι είναι «μνημόσυνο» οι συγκεντρώσεις για τα Τεμπη) και του μέλους του Πολιτικού Κέντρου (που είπε ότι ήταν λάθος η συνυπογραφή μας με την Κωνσταντοπούλου) δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την ηγεσία, τότε δεν μπορεί να ασχολείται επιλεκτικά με μια δήλωση μέλους ΚΠΕ».

Στην κριτική του δημάρχου Αθηναίων απάντησε μέσω συνεργατών του ο Παύλος Γερουλάνος, σχολιάζοντας ότι «η χρήση επιχειρημάτων της Ομάδας Αλήθειας υποβαθμίζουν την πολιτική συζήτηση».

Με αιχμηρό σχόλιο απάντησαν στην κριτική του Χάρη Δούκα κύκλοι του ΠΑΣΟΚ, διαμηνύοντας «στο ΠΑΣΟΚ εργαζόμαστε για να γίνει ξανά το κόμμα μας η δύναμη κυβερνητικής αλλαγής, που χρειάζεται η χώρα. Καλό θα είναι όσοι έχουν μείνει ακόμα στην περίοδο των εσωκομματικών εκλογών να κάνουν κι εκείνοι καμιά δουλειά στην ίδια κατεύθυνση».

Ακολούθως, απαντώντας στο σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη, συνεργάτες του Χάρη Δούκα τόνισαν «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει. Να προσθέτει και όχι να αφαιρεί. Όντως όλοι πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους στο ΠΑΣΟΚ και να μη ψάχνουν εξιλαστήρια θύματα».

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Τη νέα ένταση πυροδότησε η παραπομπή της Κατερίνας Μπατζελή με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις της.

Η κα Μπατζελή είχε χαρακτηρίσει «τοξική και λανθασμένη» δήλωση-απάντηση του ΠΑΣΟΚ προς τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά.

Ο κ. Παππάς έβαλε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη λέγοντας: «Η διατύπωσή του κ. Ανδρουλάκη ότι αν αθροιστούμε θα μειωθούν συνολικά οι δυνάμεις, παραβιάζει την κοινή λογική και τα μαθηματικά. Και επειδή τα παραβιάζει, αισθάνομαι ότι, ενδεχομένως, κάποιος να του άσκησε βέτο».

Η Κατερίνα Μπατζελή σχολιάζοντας την απάντηση του ΠΑΣΟΚ είπε στο Blue Sky: «Για το 13-0 την τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ προσωπικά θεωρώ ότι είναι τοξική και λανθασμένη δήλωση, όπως τοξικό είναι αυτό που είπε ο κ. Παππάς ότι τον κ. Ανδρουλάκη τον τραβάει κάποιος από το δεξί του πέτο.Το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα θεσμικό ουσιαστικό δεν μπορεί να κατρακυλάει σε τοξικότητα τύπου 13-0. Αποφάσισε η δικαιοσύνη, αυτό είναι, κλείσαμε και το να ακολουθούμε το λαγκάζ της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει ότι σε τραβάει από το δεξί πέτο κάποιος.»

Πηγή: skai.gr

