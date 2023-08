Η επόμενη μέρα των πυρκαγιών: «Τρέχει» να προλάβει τις πλημμύρες η κυβέρνηση - Τα μέτρα για τη νέα αντιπυρική περίοδο Πολιτική 21:08, 29.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση αποφάσισε την άμεση εφαρμογή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων ενώ προτεραιότητα δίνεται και στον καθαρισμό των ρεμάτων - Ιδιαίτερη σημασία δίνει και στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών