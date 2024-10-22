Νέα σφοδρή επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη εξαπέλυσε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Απόστολος Γκλέτσος, κάνοντας λόγο για «οριακό επίπεδο ξεφτίλας» στο κόμμα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης, ο κ. Γκλέτσος ισχυρίστηκε κατηγορηματικά ότι ο κ. Κασσελάκης δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος από τη στιγμή που έτσι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή, καθώς έτσι λειτουργούν τα κόμματα και η δημοκρατία, όπως ανέφερε, ενώ προσέθεσε:

«Ξεφτίλα είναι το να ανοίγει σελίδα στο κόμμα, να λέει αυτά που λέει, να βγάζει βίντεο και να λέει ότι το κόμμα του είναι με τη διαπλοκή κι αυτός την τελειώνει, να μιλά για κουκούλες και μαύρα ταμεία. Εφόσον δεν είναι τίποτα, γιατί να πάρει γραφείο μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ;»

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ίδια η βάση του κόμματος δεν θέλει τον κ. Κασσελάκη. «Βασίζεται στα γκάλοπ να ξέρετε. Ο ίδιος πηγαίνει με στημένη κάμερα όπου βλέπει μαζεμένο κόσμο. Όποιοι απαντάνε στα γκάλοπ υπέρ του, δεν ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απαντούν κατά βάση οι Νεοδημοκράτες. Αν θέλει ο Κασσελάκης να διασπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πάρει τους βουλευτές του να φύγουν, με γειά του με χαρά του, εδώ θα είμαστε να μετρηθούμε».

Τέλος, απαντώντας για τη δήλωσή του περί μεταναστών, ο ίδιος επέμεινε ότι είναι επί της ουσίας μια σωστή λύση, ωστόσο επεσήμανε ότι «ίσως δεν ειπώθηκε σωστά, θα επανέλθω με μελέτη».

Πηγή: skai.gr

