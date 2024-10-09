«Φέρνουν διάφορους μετανάστες και λένε περάστε στη χώρα και δεν φροντίζουν το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε σε οίκο ανοχής», δήλωσε σε συνέντευξή του ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Απόστολος Γκλέτσος.

Συνέχισε συμπληρώνοντας ότι "οι οίκοι ανοχής, δεν τους δέχονται, γιατί λέει έχουν μια μυρωδιά..."

Όπως είπε: «οι οίκοι ανοχής, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν, είναι να φέρουνε γυναίκες ιερόδουλες από τα δικά τους μέρη για να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να μην πάνε να γίνουνε μετά φονιάδες, διότι βγαίνουν οι τεστοστερόνες από τα αυτιά». Επέμενε μάλιστα πως είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει λέγοντας πως οι 18άρηδες που έρχονται είναι 1,5-2 χρόνια χωρίς να έχουν πού να πάνε για αυτό το θέμα τους, «οπλίζονται» γιατί όπως είπε «η τεστοστερόνη όταν βγαίνει από τα αυτιά γίνεται όπλο μετά, θα γίνουν βιαστές...»

Ακόμα και να μην καταφέρει να βγει Πρόεδρος, ως τομεάρχης Μετανάστευσης θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία ο Απόστολος. pic.twitter.com/PUFsMZvhtu — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) October 9, 2024

Όλη η συνέντευξη του Απόστολου Γκλέτσου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.