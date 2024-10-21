Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η ΝΔ, η οποία προηγείται κατά 9,7% από το ΠΑΣΟΚ, που παγιώνεται στη δεύτερη θέση, την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να παραμένει καθηλωμένος στην πέμπτη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ALCO που παρουσιάστηκε στον ALPHA.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ στα ποσοστά του καθώς φαίνεται να βγαίνει ενισχυμένο από τη διαδικασία με το 41% των ερωτηθέντων να απαντά ότι έχει θετική εικόνα.

Ειδικότερα, αναφορικά με την πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25%, το ΠΑΣΟΚ 15,3%, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 9,3%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 8,6%, στην πέμπτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 4,1%, η Νίκη με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3% και το Μέρα25 με 2,8%.

Στο κρίσιμο ερώτημα για το ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης το 21% των ερωτηθέντων έφερε το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση.

Παράλληλα, κερδισμένος εμφανίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

Αναφορικά με το κλίμα εντός του ΣΥΡΙΖΑ που έχει διαμορφωθεί από τον αποκλεισμό του Στέφανου Κασσελάκη από τις εκλογές για την ηγεσία του κόμματος, η έρευνα αποτυπώνει τη διαφωνία των περισσότερων ψηφοφόρων στο γενικό σύνολο, αλλά εκείνων του κόμματος.

Η ίδια έρευνα, ωστόσο αποτυπώνει και τις χαμηλές προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας καθώς το 44% εκτιμά ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, με το 53% μάλιστα να δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την απόδοση της κυβέρνησης.

