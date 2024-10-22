Η κεντροαριστερά και ο νέος ρόλος ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τρία χρόνια έχουν μπροστά τους ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για να ανασυντάξουν τις δυνάμεις του και να απειλήσουν την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Με το «δεξί» σε αυτή την μαραθώνια κούρσα έχει μπει μόνο το ΠΑΣΟΚ που κατάφερε να ολοκληρώσει γρήγορα τις εκλογές του εστιάζοντας περισσότερα σε μια πολιτική συζήτηση σε κόσμιο επίπεδο. Όχι πως τα πράγματα θα είναι εύκολα για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν είναι νέος στην ηγεσία του κινήματος και πίστωση χρόνου δεν θα έχει. Οι χθεσινές αιχμές, άλλωστε από την πλευρά του Χάρη Δούκα για τον ανασχηματισμό που έγινε ήταν ενδεικτικές για την εσωκομματική αντιπολίτευση που θα συγκροτηθεί από τα «αριστερά» του προέδρου. Ποια μπορεί να είναι η απάντηση; Να δείξει πολύ σύντομα στοιχεία δημοσκοπικής ανάκαμψης συνεπικουρούμενος και από τους συνυποψηφίους του για την προεδρία.

«Κλειδί» των εξελίξεων θα είναι – πέρα την παγίωση στη δεύτερη θέση – το ΠΑΣΟΚ γρήγορα να καταφέρει να ξεπεράσει το «ψυχολογικό όριο» του 20%. Είναι το βασικό στοιχείο που θα μπορέσει να βάλει γρήγορα τη Χαριλάου Τρικούπη στο «κόλπο» της εξουσίας αφήνοντας για πάντα πίσω του τον ΣΥΡΙΖΑ. Tο εγχείρημα είναι δύσκολο και το restart δεν βοηθάει και το γεγονός πως δεν υπήρξε αλλαγή προσώπου στην ηγεσία. Από τη στιγμή, πάντως που ο Νίκος Ανδρουλάκης προτάξει τον προγραμματικό λόγο στο «πράσινο στρατόπεδο» υπάρχει αισιοδοξία για προσέλκυση και αριστερού, αλλά και πιο κεντροδεξιού κοινού. Αρνητικό στοιχείο είναι οι περίπου 90.000 που δεν πήγαν να ψηφίσουν στον δεύτερο γύρο. Δείχνει πως ο αρχικός ενθουσιασμός που υπήρχε στη Χαριλάου Τρικούπη δεν αποτυπώθηκε στις κάλπες φτάνοντας την αποχή στο δεύτερο γύρο λίγο πιο πάνω από τα επίπεδα του 2017 και του 2021.

Τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ δεν απειλείται – αυτή την περίοδο τουλάχιστον - από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου «σπαράσσονται», κυριαρχούν διαλυτικές στάσεις και το κυριότερο βγαίνει μια εικόνα διχασμού για την επόμενη ημέρα. Τα γραφεία που νοίκιασε ο Στέφανος Κασσελάκης στον Ταύρο ήταν ένα ακόμα επεισόδιο στα όσα έχουν προηγηθεί με τη νεά πλειοψηφία. Θεωρείται πολύ πιθανό ο Δεκέμβρης να βρει τον Νίκο Ανδρουλάκη στη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είτε χάσει είτε κερδίσει ο Στέφανος Κασσελάκης οι δυο «ψυχές» που υπάρχουν στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Το κόμμα κινείται σε μονοψήφια ποσοστά και δείχνει πως δεν μπορεί να πάρει την ανηφόρα σύντομα.

Σε αυτό το περιβάλλον έχει «καεί» οποιοδήποτε σενάριο υπήρχε πριν τις ευρωεκλογές για την ενωμένη κεντροαριστερά. Μια τέτοια κουβέντα μπορεί να ξαναμπεί στις «ράγες» μόνο αν το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει να ξεκολλήσει από τη ζώνη του 15%-16% και ο ΣΥΡΙΖΑ «συνέλθει» σύντομα από το «σοκ» στο οποίο βρίσκεται ανεβάζοντας τα ποσοστά του υπό τον νέο αρχηγό. Με απλά λόγια είναι πολύ συγκεκριμένο το περιβάλλον που θα μπορούσε να πιέσει τους δυο αρχηγούς και να τους υποχρεώσει να μην επιμείνουν στην αυτόνομη πορεία, καθώς αρκετοί θα επιχειρήσουν να ρίξουν πάνω τους τον «μουτζούρη» της απειλής της κυριαρχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη για τρίτη συνεχόμενη φορά.

