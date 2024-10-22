Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με έμφαση σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας και στόχο την ενίσχυση των πολιτών με αυξήσεις σε μισθούς, μειώσεις σε καταναλωτικά αγαθά και βελτίωση κρίσιμων τομέων όπως η υγεία ή οι συγκοινωνίες, η κυβέρνηση προχωρά το στρατηγικό της πλάνο που εξήγγειλε προεκλογικά και έχει ορίζοντα το τέλος της δεύτερης κυβερνητικής της θητείας, το 2027.

Την ώρα που στο πολιτικό τοπίο καταγράφονται αναδιατάξεις στους κόλπους της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω των εσωκομματικών του να κινδυνεύει να χάσει το θεσμικό του ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ να κάνει «restart» στην αντιπολιτευτική του δράση, μετά τις εσωκομματικές εκλογές, το Μέγαρο Μαξίμου, αναπροσαρμόζει και αυτό τη στρατηγική του.

Το «συνεκτικό και ρεαλιστικό» – όπως χαρακτηρίζεται από κυβερνητικά στελέχη - κυβερνητικό σχέδιο έχει μπει ήδη στις ράγες υλοποίησης, αλλά αυτό που ζυγίζουν στις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου είναι παράλληλα, η επικοινωνία του σχεδίου αυτού και στην τελευταία γωνιά και τον κάθε πολίτη της χώρας, αλλά πολύ περισσότερο η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των προβλημάτων που ανακύπτουν.

«Το γεγονός είναι απαιτούνται άμεσες λύσεις και εκτιμάται ότι παράλληλα θα πρέπει να δοθεί ακόμη πιο σκληρή μάχη από τα στελέχη, βουλευτές αλλά και Υπουργούς», παραδέχονται κυβερνητικοί παράγοντες, ώστε να τρέξουν επί της ουσίας αλλά και να επικοινωνήσουν τον κυβερνητικό αγώνα.

Με τις δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν τις προσδοκίες των πολιτών και έχοντας αναγνωρίσει πρώτος ο πρωθυπουργός ότι στη δεύτερη τετραετία της διακυβέρνησης της ΝΔ αυτές οι προσδοκίες αυξάνονται, στη μάχη έχουν ριχτεί ήδη γαλάζια στελέχη που οργώνουν και θα συνεχίσουν να οργώνουν την επικράτεια με έναν τριπλό στόχο: να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά δια ζώσης τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, να δίνουν εξηγήσεις και διευκρινίσεις όπου χρειάζεται , αίροντας συγχύσεις και παράλληλα διαψεύδοντας fake news που διακινούνται από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και να αποτελέσουν τον ενδιάμεσο κρίκο με το Μέγαρο Μαξίμου, μεταφέροντας τα προβλήματα και τα αιτήματα των πολιτών που διαπιστώνουν ιδίοις όμμασι .

Την ίδια ώρα η δημοσκοπική ενδυνάμωση κομμάτων που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ, επαναφέρει στο «μικροσκόπιο» του Μεγάρου Μαξίμου τις περιοχές στις οποίες φαίνεται να έχουν περισσότερη απήχηση.

Κυβερνητικά κλιμάκια το επόμενο διάστημα θα βρεθούν σε περιοχές της Μακεδονίας συνοδεία βουλευτών που εκλέγονται εκεί, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επισκέψεις στοχευμένες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε κέντρα Υγείας και δομές υγείας, η ενίσχυση των οποίων έχει δρομολογηθεί με τα προγράμματα που τρέχει το Υπουργείο Υγείας αλλά και να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες, στο πρότυπο της προεκλογικής περιόδου.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες, χωρίς καθυστερήσεις, αλλά και η συνεισφορά στο λειτούργημα των ιατρών και των επαγγελματιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και της ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων της χώρας, ενώ πριν λίγες μέρες υπογράφηκε η απόφαση για την προκήρυξη 298 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων για τα νοσοκομεία της χώρας και το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα και σε όλους τους τόνους, η κυβέρνηση επιμένει να δίνει έμφαση στην αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, είτε έμμεση, με τις μειώσεις σε τιμές προϊόντων, είτε άμεσες με τις αυξήσεις των μισθών. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμοι οι πρώτοι περίπου 120 κωδικοί προϊόντων με νέες μειωμένες τιμές που θα αποτελέσουν την αρχή αυτής της πρωτοβουλίας, ενώ «σταδιακά θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 600 κωδικοί προϊόντων διαφόρων προμηθευτών» όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε ό,τι αφορά δε, τα εισοδήματα, χθες ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαλόγου που έχει ξεκινήσει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως με τους εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά σε επαρκείς κατώτατους μισθούς και ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στόχος δε, όπως τόνισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027, δηλαδή η συνολική αύξηση από το 2019 να ανέλθει στο 46%.



Πηγή: skai.gr

