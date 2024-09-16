Σε ισχύ τέθηκαν από τα μεσάνυχτα στη Γερμανία οι νέοι, εντατικοί έλεγχοι στα σύνορα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η παράτυπη μετανάστευση, όπως υποστηρίζει το Βερολίνο κάνοντας λόγο για «στοχευμένους» και «έξυπνους» σταθερούς και κινητούς ελέγχους.

Κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου, οι έλεγχοι ήταν εξονυχιστικοί μετά την επέκτασή τους στα σύνορα της Γερμανίας με Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Δανία. Σημειώνεται ότι η Γερμανία είχε ήδη επιβάλλει ελέγχους στα σύνορα με Πολωνία, Τσεχία, Ελβετία και Αυστρία.

Ελέγχονται κυρίως μεγάλα οχήματα λεωφορεία και φορτηγά, ενώ γίνεται ακόμη και διακρίβωση στοιχείων σε πεζούς με διαβατήρια ή ταυτότητες. Οι έλεγχοι αν και είναι δειγματοληπτικοί είναι ωστόσο εξονυχιστικοί.

Στο Κελ στα σύνορα με τη Γαλλία, η αστυνομία συνελήφθη ένας άντρας Ρουμανικής καταγωγής σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Σε κίνδυνο η Ζώνη Σένγκεν

Η απόφαση της Γερμανίας να εγκαταστήσει ελέγχους στα εννέα σύνορά της έχει προκαλέσει αντιδράσεις με τους επικριτές της να κάνουν λόγο για κατάργηση του μεγαλύτερου πυλώνα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών στη Ζώνη Σένγκεν.

Αναλυτές τονίζουν ότι με δεδομένο ότι οι έλεγχοι θα εφαρμοστούν σε όλα τα σύνορα της Γερμανίας με τη χώρα να βρίσκεται στην καρδιά της ΕΕ το μέτρο δεν θα αφορά μόνο στα γειτονικά κράτη, αλλά «σχεδόν σε όλα».

Η Ελλάδα θα θέσει το ζήτημα στη Σύνοδο Κορυφής

Αποφασισμένη να μην επιτρέψει να μετατραπεί το μεταναστευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Γερμανία σε ελληνικό είναι η κυβέρνηση, που σχηματίζει μέτωπο με άλλους Ευρωπαίους εταίρους έναντι των αυστηρών ελέγχων που εφαρμόζει από σήμερα το Βερολίνο στα χερσαία του σύνορα.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει καταλογίσει ήδη στην κυβέρνηση Σολτς μονομερή κατάργηση της Συνθήκης Σένγκεν, ενώ πρόκειται να θέσει το θέμα στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής τον Οκτώβριο.

Τη δυσαρέσκεια της Ελλάδας για τις κινήσεις της Γερμανίας θα διατυπώσει ο Υπουργός Μετανάστευσης Νίκος Παναγιωτόπουλος στο τετ α τετ που θα έχει στο Βερολίνο με τον Γερμανό Υφυπουργό Μπερντ Κρόσερ στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας.

«Μοντέλο Αλβανίας» θέλει ο Στάρμερ

Το θέμα της ανάσχεσης των ροών της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη συζήτησαν και οι πρωθυπουργοί Ιταλίας και Βρετανίας στη συνάντηση που είχαν στη Ρώμη.

Ο Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει πως ενδιαφέρεται για το «μοντέλο Αλβανίας» που αφορά στη συμφωνία της Τζόρτζια Μελόνι με την Αλβανία για την αποστολή εκεί αιτούντων άσυλο, ώστε να διεκπεραιώνεται στη βαλκανική χώρα η εξέταση των αιτήσεων.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου ο Βρετανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο «πανευρωπαϊκό πρόβλημα» που συνιστά η παράτυπη μετανάστευση και εξήρε την «αξιοσημείωτη πρόοδο» της Ιταλίας στη συνεργασία με χώρες στο μονοπάτι που χρησιμοποιούν οι συμμορίες διακινητών, όπως η Αλβανία.





