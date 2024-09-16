Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Στεφάν Σεζουρνέ και συζήτησαν το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνογαλλικών σχέσεων, ενώ αντηλλάγησαν απόψεις για τις προτεραιότητες του νέου ευρωπαϊκού κύκλου, με αιχμή την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Σεζουρνέ και του ευχήθηκε καλή επιτυχία, καθώς προτάθηκε ως υποψήφιος Επίτροπος της Γαλλίας στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

