Στο Βερολίνο ταξιδεύει τη Δευτέρα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος προκειμένου να λάβει μέρος σε υψηλού επιπέδου Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Μετανάστευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο, στο πλαίσιο της διάσκεψης, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναμένεται να έχει σημαντικές διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Την Τρίτη, ο υπουργός θα συμμετάσχει στο Συνέδριο «Western Balcans Summit 2024». Ο υπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί για τα κρίσιμα ζητήματα της παράτυπης μετανάστευσης, της διακίνησης μεταναστών, της εμπορίας ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος.

Πηγή: skai.gr

