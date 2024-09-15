Στο Βερολίνο ταξιδεύει τη Δευτέρα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος προκειμένου να λάβει μέρος σε υψηλού επιπέδου Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Μετανάστευση.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο, στο πλαίσιο της διάσκεψης, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναμένεται να έχει σημαντικές διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Την Τρίτη, ο υπουργός θα συμμετάσχει στο Συνέδριο «Western Balcans Summit 2024». Ο υπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί για τα κρίσιμα ζητήματα της παράτυπης μετανάστευσης, της διακίνησης μεταναστών, της εμπορίας ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος.
