Δημοσκόπηση Alco: Πτώση της ΝΔ, 4ος ο ΣΥΡΙΖΑ – «Διχασμένοι» οι ψηφοφόροι του για την καθαίρεση Κασσελάκη

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο εσωκομματικό πεδίο σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένουν τα φαβορί

Κάλπη

Προβάδισμα της ΝΔ δίνει νέα δημοσκόπηση της Alco, τη δεύτερη θέση κρατάει σταθερά το ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας τα ποσοστά του σε σχέση με τις ευρωεκλογές, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται στην τέταρτη θέση. Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για τις εσωκομματικές εκλογές σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ στην πρώτη θέση συγκεντρώνει ποσοστό 23,7%, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να «κλειδώνει» τη δεύτερη θέση με ποσοστό 13,2%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,9%, τέταρτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 9,1% και ακολουθούν ΚΚΕ 7,7%, Νίκη 3,8%, Πλεύση 3,3%, Φωνή Λογικής 3,4.

Δημοσκόπηση

Στην ερώτηση σχετικά με το ποιος πρόεδρος θα μπορούσε να αυξήσει την κοινωνική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ στο σύνολο του δείγματος και με αυθόρμητες αναφορές, ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται με 11% και ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης με 10%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 6%, ο Παύλος Πολάκης με 6%.

Δημοσκόπηση

Διαφορετικό είναι το κλίμα που αποτυπώνει η δημοσκόπηση σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασσελάκης θεωρείται πιο πιθανό να αυξήσει τα ποσοστά του κόμματος από το 31% των ερωτηθέντων. Το 15% πιστεύει ότι είναι ο Αλέξης Τσίπρας, το 9% επιλέγει Σ. Φάμελλο, το 7% Νίκο Παππά, το 6% τον Π. Πολάκη.

Δημοσκόπηση

Διχασμένοι εμφανίζονται οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην καθαίρεση του Στέφανου Κασσελάκης. Το 45% θεωρεί ότι ήταν σωστή και ακριβώς το ίδιο ποσοστό, 45%, θεωρεί ότι ήταν λάθος.

Δημοσκόπηση

Στον β΄γύρο των εσωκομματικών του ΠΑΣΟΚ φαίνεται σύμφωνα με τα ευρήματα ότι θα αναμετρηθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Δούκας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πρώτος με 28,7%, ο Χάρης Δούκας δεύτερος με 23,1%, η Άννα Διαμαντοπούλου τρίτη με 17,2%, ο Παύλος Γερουλάνος τέταρτος με 9,4% και ακολουθούν οι Μιχάλης Κατρίνης με 4,4% και Ν. Γιαννακοπούλου με 3,3%. 

Δημοσκόπηση

