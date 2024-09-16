Προβάδισμα της ΝΔ δίνει νέα δημοσκόπηση της Alco, τη δεύτερη θέση κρατάει σταθερά το ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας τα ποσοστά του σε σχέση με τις ευρωεκλογές, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται στην τέταρτη θέση. Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για τις εσωκομματικές εκλογές σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο εσωκομματικό πεδίο σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένουν τα φαβορί.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ στην πρώτη θέση συγκεντρώνει ποσοστό 23,7%, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να «κλειδώνει» τη δεύτερη θέση με ποσοστό 13,2%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,9%, τέταρτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 9,1% και ακολουθούν ΚΚΕ 7,7%, Νίκη 3,8%, Πλεύση 3,3%, Φωνή Λογικής 3,4.

Στην ερώτηση σχετικά με το ποιος πρόεδρος θα μπορούσε να αυξήσει την κοινωνική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ στο σύνολο του δείγματος και με αυθόρμητες αναφορές, ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται με 11% και ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης με 10%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 6%, ο Παύλος Πολάκης με 6%.

Διαφορετικό είναι το κλίμα που αποτυπώνει η δημοσκόπηση σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασσελάκης θεωρείται πιο πιθανό να αυξήσει τα ποσοστά του κόμματος από το 31% των ερωτηθέντων. Το 15% πιστεύει ότι είναι ο Αλέξης Τσίπρας, το 9% επιλέγει Σ. Φάμελλο, το 7% Νίκο Παππά, το 6% τον Π. Πολάκη.

Διχασμένοι εμφανίζονται οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην καθαίρεση του Στέφανου Κασσελάκης. Το 45% θεωρεί ότι ήταν σωστή και ακριβώς το ίδιο ποσοστό, 45%, θεωρεί ότι ήταν λάθος.

Στον β΄γύρο των εσωκομματικών του ΠΑΣΟΚ φαίνεται σύμφωνα με τα ευρήματα ότι θα αναμετρηθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Δούκας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πρώτος με 28,7%, ο Χάρης Δούκας δεύτερος με 23,1%, η Άννα Διαμαντοπούλου τρίτη με 17,2%, ο Παύλος Γερουλάνος τέταρτος με 9,4% και ακολουθούν οι Μιχάλης Κατρίνης με 4,4% και Ν. Γιαννακοπούλου με 3,3%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.