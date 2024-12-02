Λογαριασμός
Βρυξέλλες: Δημογραφικό και περιφερειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της συνάντησης Γεραπετρίτη με την Επίτροπο για τη Μεσόγειο

Γεραπετρίτης

Συνάντηση με την Επίτροπο για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα είχε σήμερα στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης συνεχάρη τη νέα Επίτροπο για την ανάληψη των καθηκόντων της ενώ στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το δημογραφικό, τις σχέσεις με τρίτες χώρες, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Βρυξέλλες
