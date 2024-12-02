Συνάντηση με την Επίτροπο για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα είχε σήμερα στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης συνεχάρη τη νέα Επίτροπο για την ανάληψη των καθηκόντων της ενώ στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το δημογραφικό, τις σχέσεις με τρίτες χώρες, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια.

🇬🇷🇪🇺 | FM George Gerapetritis' meeting with Commissioner for the Mediterranean, Dubravka Šuica @dubravkasuica. 🇬🇷 FM congratulated the Commissioner on her new mandate. Discussions focused on demography, relations with third countries, energy & regional security. pic.twitter.com/B5fu2zV8pW — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 2, 2024

