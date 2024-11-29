«Η Ελλάδα εστιάζει και στην ενίσχυση των διμερών οικονομικών δεσμών με την Αργεντινή», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στην παρουσίαση της έκθεσης «150 χρόνια διπλωματικών και προξενικών σχέσεων Ελλάδας-Αργεντινής» του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως επεσήμανε, και οι δύο χώρες προσφέρουν ευκαιρίες για την αύξηση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων και υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα ανάπτυξης της συνεργασίας αυτής.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται ακριβώς την ημέρα της επετείου της εγκαθίδρυσης διπλωματικών και προξενικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αργεντινής, δηλαδή στις 29 Νοεμβρίου.

Σαν σήμερα, το 1874, η Ελλάδα και η κυβέρνηση της Αργεντινής αναγνώρισαν τον Πέτρο Βασιλικό ως τον πρώτο Άμισθο Πρόξενο της Ελλάδας στο Μπουένος Άιρες, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών. Μια παρόμοια έκθεση για τον εορτασμό της ίδιας επετείου πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Μπουένος Άιρες.

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε «τις ισχυρές και πολύπλευρες σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Αργεντινής, δύο χωρών των οποίων η ιστορική πορεία παρουσιάζει πολλές ομοιότητες, παρά τη μεγάλη γεωγραφική τους απόσταση».

Όπως ανέφερε, τόσο η Ελλάδα, όσο και η Αργεντινή, απέκτησαν την ανεξαρτησία τους κατά την ίδια χρονική περίοδο.

«Έκτοτε, και παρά τη γεωγραφική απόσταση που τις χωρίζει, έχουν αναπτύξει μια βαθιά σχέση φιλίας, βασιζόμενη στις κοινές δημοκρατικές αξίες και την προσήλωσή τους στο διεθνές δίκαιο».

Σημείωσε πως υπάρχει ένα καλό επίπεδο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών, καθώς έχουν έρθει αντιμέτωπες με παρόμοιες προκλήσεις. Οι δύο χώρες βίωσαν ζοφερές πολιτικές περιόδους, όπως δικτατορίες, σχεδόν ταυτόχρονα, τις δεκαετίες του ‘60 και του ‘70, καθώς και μείζονες οικονομικές προκλήσεις.

«Στο πλαίσιο αυτής της πολύπλευρης σχέσης, πρέπει να επισημάνουμε τον ανεκτίμητο δεσμό που υφίσταται μεταξύ των δύο χωρών χάρη στην ελληνική κοινότητα της Αργεντινής, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές κοινότητες της Λατινικής Αμερικής».

«Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει δώσει έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών της με τη Λατινική Αμερική», υπογράμμισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, «έχει πραγματοποιηθεί σειρά επισκέψεων υψηλού επιπέδου, περιλαμβανομένης αυτής του προκατόχου μου, στο Μπουένος Άιρες, τον Φεβρουάριο του 2023. Επιπλέον, θα ήθελα να υπενθυμίσω την πολύ πρόσφατη επίσκεψη της Γενικής Γραμματέως Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κυρίας Μάιρας Μυρογιάννη, καθώς και αντιπροσωπείας βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων, στο Μπουένος Άιρες στις 15 Νοεμβρίου 2024».

Εξέφρασε δε την πρόθεσή του να επισκεφθεί πολύ σύντομα το Μπουένος Άιρες, με σκοπό την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων με την Αργεντινή.

«Η Αργεντινή συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών εταίρων της Ελλάδας, όπως και της ΕΕ, στη Λατινική Αμερική», σημείωσε. «Οι δύο χώρες μοιράζονται την ισχυρή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, την πολυμέρεια, τη δημοκρατία και, φυσικά, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για την εξαιρετική συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Είναι πρόθεση της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας, από τη 1η Ιανουαρίου 2025, να συνεργασθεί περαιτέρω με την Αργεντινή, προκειμένου να ακουστεί η φωνή της Λατινικής Αμερικής στα Ηνωμένα Έθνη».

«Θα θέλαμε, επίσης, να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση για το γεγονός ότι η Αργεντινή παρέχει πλέον τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο. Με τη συνεισφορά της, η Αργεντινή προωθεί την ειρήνη στην περιοχή μας και αναβαθμίζει το ρόλο της σε αυτήν», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα δεσμεύεται να συνεργασθεί με την Αργεντινή για την εμβάθυνση των σχέσεών μας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον στη βάση των κοινών ιδεών που εμπνέουν τις χώρες μας, από την ανεξαρτησία τους», κατέληξε.

