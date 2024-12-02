Του Γιάννη Ανυφαντή

Από τη βουλευτική του έδρα παραιτήθηκε ο Γιώργος Αποστολάκης εκλεγμένος στο ψηφοδέλτιο της Νίκης.

Η σχετική επιστολή παραίτησης κατατέθηκε πριν από λίγο στο προεδρείο της Βουλής και ανακοινώθηκε άμεσα στην Ολομέλεια της Βουλής, από τον αντιπρόεδρο Γιώργο Γεωργαντά.

Μετά την παραίτησή του, ο ίδιος ανήρτησε στο προσωπικό του λογαριασμό: «ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ. Σας γνωρίζω ότι με δήλωσή μου προς τον κ. πρόεδρο της Βουλής παραιτήθηκα από το βουλευτικό αξίωμα και επέστρεψα την έδρα μου στη ΝΙΚΗ»

Σύμφωνα με πηγές του κόμματος, ο κ. Αποστολάκης παραιτήθηκε για λόγους υγείας, καθώς ο ίδιος είχε υποστεί ένα σοβαρό έμφραγμα, και έκτοτε αποστασιοποιήθηκε από το κοινοβουλευτικό του έργο, με τον ίδιο να παραιτείται από τις επιτροπές στις οποίες συμμετείχε.

Ωστόσο, τις πηγές αυτές διέψευσε ο κ. Αποστολάκης ο οποίος στην ανάρτησή του στο facebook συμπλήρωσε κι ένα υστερόγραφο "Η απόφασή μου δεν οφείλεται σε λόγους υγείας. Μια χαρά είμαι."

Εντύπωση πάντως προκαλεί και η ανάρτησή του πριν από λίγες ώρες, με την οποία έμοιαζε να προαναγγέλλει τη σημερινή του κίνηση: «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΨΗ. ΛΕΡΩΝΕΣΑΙ ΑΝΕΠΑΙΣΘΗΤΑ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΡΤΕΡΕΙΣ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ».

Πρώτος αναπληρωματικός στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας είναι ο καθηγητής Αθανάσιος Ραγκοβαλής.

Πηγή: skai.gr

