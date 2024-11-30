Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ουκρανό YΠΕΞ

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ουκρανό ομόλογό του Andrii Sybiha.

«Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις και την επέκταση της διμερούς συνεργασίας & βοήθειας», αναφέρει σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

