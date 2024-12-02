Για την κακοκαιρία Bora, την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βρετανία και για το Μετρό Θεσσαλονίκης, μίλησε κατά κύριο λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στη Γενική Γραμματεία.

«Σύμβολο προόδου» χαρακτήρισε το Μετρό Θεσσαλονίκης ο κ. Μαρινάκης.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια» στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τόνισε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά ότι θα σταλούν Patriot και S-300 στην Ουκρανία.

Δεν υπάρχει ιδιωτική συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους του Βρετανικού Μουσείου, απάντησε ο κ. Μαρινάκης στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για συναντήσεις ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γιώργο Γεραπετρίτη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου με θέμα την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Δεν ισχύει κάτι τέτοιο», είπε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση που του έγινε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Ισχύει ότι είναι ένα διαρκές αίτημα ως κράτος και ως ελληνική κυβέρνηση. Προφανώς θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βρετανό πρωθυπουργό. Θα συνεχίσουμε να προβάλουμε τη συγκεκριμένη διεκδίκηση», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Υπενθυμίζεται ότι το βρετανικό Sky News έκανε λόγο σε δημοσίευμά του το πρωί της Δευτέρας για δυο με τρεις «ιδιωτικές συναντήσεις» ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γιώργο Γεραπετρίτη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου με θέμα την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, μια ημέρα πριν τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Βρετανό ομόλογό του, Κιρ Στάρμερ.

Συγκεκριμένα, η βρετανική ιστοσελίδα μετέφερε, επίσης, τι δήλωσε πηγή κοντά στον Βρετανό πρωθυπουργό στους Financial Times: «Είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι συμφωνηθεί. Μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη άποψη για το τι πρέπει να συμβεί».

