Γεραπετρίτης: Ο διάλογος με την Τουρκία αυστηρά στη βάση του Διεθνούς Δικαίου είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης της διαφοράς Πολιτική 17:51, 19.09.2023

Ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και τόνισε ότι όλα τα θέματα εθνικής κυριαρχίας αποκλείονται από οποιονδήποτε διάλογο