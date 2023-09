Οικονόμου: Ουσιαστική και αποτελεσματική αστυνόμευση στην Αθήνα, σε συνεργασία με τον Δήμο Πολιτική 16:40, 19.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

17

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με τον Δήμαρχο Αθηναίων - Μπακογιάννης: Κοινός στόχος μας η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στις γειτονιές και στο κέντρο της Αθήνας