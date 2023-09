Ερντογάν: «Με την Ελλάδα είμαστε φίλοι πολλές δεκαετίες, ποτέ δεν πολεμήσαμε σε αντίθετα στρατόπεδα» Πολιτική 12:42, 19.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το σχόλιο έγινε με αφορμή τη στάση του Μπομπ Μενέντεζ για τον οποίο είπε ότι «έχει υιοθετήσει μια εχθρική προσέγγιση στην Τουρκία και προσπαθεί να μας παρασύρει σε ορισμένες συζητήσεις της επιλογής του, αλλά δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος αυτού».