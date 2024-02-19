Την απόφασή του να μη συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας μέσω τηλεδιάσκεψης (βρίσκεται στο Λονδίνο), λόγω προγραμματισμένων υποχρεώσεων, δημοσιοποίησε στο όργανο με επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Σημειώνεται ότι 17 κορυφαία στελέχη ζήτησαν εξηγήσεις από τον κ. Κασσελάκη για το ερωτηματολόγιο προς τα μέλη του κόμματος στο οποίο έθεσε ταυτοτικά ζητήματα όπως το λογότυπο και η ιδεολογική ταυτότητα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καθιστά σαφές ότι επιμένει στην τακτική που ακολούθησε με το ερωτηματολόγιο του iSYRIZA.

«Είναι δυνατόν να φοβόμαστε να ρωτήσουμε τα μέλη μας, ειδικά μετά από δύο εκλογικές ήττες που φανέρωσαν βαθύ έλλειμμα γείωσης με την κοινωνία; (…) Να μάθουμε όλοι -και πρώτος ο Πρόεδρος- να ακούμε επιτέλους; Πόσο ακόμα να αγνοούμε τα μέλη μας και την κοινωνία;» διερωτάται.



«Γιατί δεν ζητήθηκε ποτέ να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία για τους αγρότες και για τους φοιτητές που είναι στους δρόμους, για τα φάρμακα που θα πληρώνουν όλοι οι πολίτες από την τσέπη τους με τις ανάλγητες αποφάσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, για το σχέδιο νόμου του κ. Φλωρίδη που γυρίζει το ποινικό μας σύστημα εβδομήντα χρόνια πίσω, για την καμπάνια της ακρίβειας που δεν ξεκίνησε ακόμη, για την καμπάνια της στέγασης κι ένα σωρό ακόμη προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, την οποία αγνοεί επιδεικτικά η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη;» προσθέτει.



«Πολιτική Γραμματεία για το γνωμοδοτικό ερωτηματολόγιο; Για την εσωκομματική επιρροή του καθενός σε ένα κόμμα που αποδείχτηκε μη κυβερνητικό και οφείλει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας, η οποία υποφέρει και δεν βλέπει διέξοδο ούτε και ελπίδα».



«Σταματήστε να κυνηγάτε χίμαιρες, να τροφοδοτείτε σενάρια συνωμοσιολογίας πως δήθεν θα φτιάξω Ι.Χ. κόμμα, γιατί απογοητεύουμε τον κόσμο μας. Ι.Χ. κόμμα που ακούει τα μέλη του, δεν υπάρχει. Ι.Χ. είναι το κόμμα που θέλει τα μέλη του χειροκροτητές στην ήττα» σημειώνει ο κ. Κασσελάκη.

Αναλυτικά η επιστολή

«Αγαπητοί σ. Μέλη της ΠΓ:

Ζητήσατε εκτάκτως τη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας, παρότι το Όργανο συνεδρίασε πριν από λίγες μόλις ημέρες για ζητήματα εκλογής των συντονιστικών των Οργανώσεων Μελών και των Νομαρχιακών Επιτροπών και για άλλα θέματα του Συνεδρίου.

Όπως γνωρίζετε, βρίσκομαι ήδη από χθες στο Λονδίνο, όπου συναντήθηκα με απόδημους Έλληνες και σήμερα το απόγευμα θα μιλήσω στο London School of Economics, σε εκδήλωση που έχει τίτλο «Η σύγχρονη Αριστερά για μία προοδευτική διακυβέρνηση» και μέχρι τότε, από νωρίς σήμερα, ακολουθώ πρόγραμμα πυκνών συναντήσεων με επενδυτικούς και επιχειρηματικούς φορείς, με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου και με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα.

Ως εκ τούτου αδυνατώ να παραστώ στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που ζητήσατε να συγκληθεί εκτάκτως επ' αφορμής του ότι, ως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απηύθυνα προς τα μέλη του κόμματος - μέσω του isyriza - ένα ερωτηματολόγιο συμβουλευτικού χαρακτήρα, για μια σειρά θεμάτων που αφορούν από την εικόνα και τα σύμβολα έως τη λειτουργία του κόμματός μας.

Τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου δεν θα δημοσιοποιηθούν. Δεν είμαστε δημοσκοπική εταιρεία. Θα είναι όμως χρήσιμο εργαλείο και για τα Όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και για εμένα, στις αποφάσεις μας.

Επειδή είστε όλοι έμπειρα κομματικά στελέχη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το επικείμενο έκτακτο Συνέδριο δεν είναι καταστατικό. Επομένως, ανοίγει μία συζήτηση, δεν λαμβάνονται καταστατικές αποφάσεις.

Για αυτά θα αποφασίσουμε στο τακτικό Συνέδριο που θα γίνει το φθινόπωρο μετά τις Ευρωεκλογές, το οποίο θα είναι καταστατικό. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό.

Όντως θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί τα δύο Συνέδρια, το πολιτικό/προγραμματικό και το καταστατικό, πριν από την εκλογή Προέδρου. Δεν ήμουν στα όργανα, όταν αποφασίσατε να προηγηθεί εκλογή Προέδρου σε χρόνο dt.

Γιατί λοιπόν έβαλα αυτό το ερωτηματολόγιο;

Ακριβώς διότι πρόκειται για θέματα που συζητούνται ήδη από τα μέλη και τους φίλους μας, και μάλιστα έντονα. Πρέπει να δείξουμε και να αποδείξουμε στην πράξη ότι γνωρίζουμε αυτά που τους απασχολούν και ότι κι εμείς από την πλευρά μας είμαστε πρόθυμοι να τους ακούσουμε με προσοχή και να ανοίξουμε μια παραγωγική και δημοκρατική συζήτηση για όλα. Πρόκειται για υπαρξιακή ανάγκη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Η ανάγκη, άλλωστε, των μελών μας να επικοινωνήσουν μαζί μας και να εκφράσουν τις απόψεις τους, αποδεικνύεται από το τεράστιο ενδιαφέρον και την πολύ μεγάλη ανταπόκριση που έχει το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μέσα σε δύο μόλις ημέρες (και τα εξαιρετικά χρήσιμα σχόλια και προτάσεις για τη λειτουργία του κόμματος). Οι απαντήσεις των μελών θα συλλεχθούν, θα κωδικοποιηθούν και στον κατάλληλο χρόνο (εν’ όψει του καταστατικού συνεδρίου) θα τις συζητήσουμε μαζί στα Όργανα.

Επισημαίνω ότι δεν έχω καμία διαφωνία με τη λειτουργία της Π.Γ και των Οργάνων γενικά, παρά την βαθιά απογοήτευσή μου για τις επανειλημμένες διαρροές που γίνονται ακόμη και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και που με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς έχουν ευτελίσει την αξιοπιστία του Οργάνου. Για να είμαι δίκαιος, μέχρι και στο Προεδρείο της ΚΟ γίνονται διαρροές, άρα ίσως να είναι ένα ζήτημα ευρύτερο στο κόμμα από την καταστατική λειτουργία.

Έχω αποδείξει ότι δεν φείδομαι κόπου και ενέργειας, όταν πρόκειται για τη συμμετοχή μου σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία του κόμματος. Θυμίζω μόνο ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε διοργανώσει δύο απολύτως επιτυχημένα και παραγωγικά Αναπτυξιακά Συνέδρια, έχω επισκεφθεί πολλά μπλόκα αγροτών, με τους αγρότες να αγκαλιάζουν την παρουσία μου, έχω μετάσχει στην όλως ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εκδήλωση για την Παιδεία που διοργάνωσε η Κ.Ο μαζί με το Τμήμα του κόμματος, συμμετείχα στην εκδήλωσή μας στις Βρυξέλλες για το έγκλημα στα Τέμπη και συμπαραστάθηκα στους γονείς των θυμάτων, και βέβαια έχω παρευρεθεί σε αρκετές εκδηλώσεις Οργανώσεων Μελών και της Νεολαίας μας, προκειμένου να ακούσω και να συνομιλήσω με τα μέλη και τους φίλους μας.

Είναι δυνατόν να φοβόμαστε να ρωτήσουμε τα μέλη μας, ειδικά μετά από δύο εκλογικές ήττες που φανέρωσαν βαθύ έλλειμμα γείωσης με την κοινωνία; Που είδαν τη ΝΔ να κερδίζει με 2 -3 φορές τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ; Που έφεραν το κόμμα μας από το 32% στο 18%; Αν δε ρωτάς τα μέλη υπό τέτοιες συνθήκες, πότε τα ρωτάς;

Να μάθουμε όλοι -και πρώτος ο Πρόεδρος- να ακούμε επιτέλους.

Πόσο ακόμα να αγνοούμε τα μέλη μας και την κοινωνία;

Γιατί δεν ζητήθηκε ποτέ να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία για τους αγρότες και για τους φοιτητές που είναι στους δρόμους, για τα φάρμακα που θα πληρώνουν όλοι οι πολίτες από την τσέπη τους με τις ανάλγητες αποφάσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, για το σχέδιο νόμου του κ. Φλωρίδη που γυρίζει το ποινικό μας σύστημα εβδομήντα χρόνια πίσω, για την καμπάνια της ακρίβειας που δεν ξεκίνησε ακόμη, για την καμπάνια της στέγασης κι ένα σωρό ακόμη προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, την οποία αγνοεί επιδεικτικά η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη;

Πολιτική Γραμματεία για το γνωμοδοτικό ερωτηματολόγιο; Για την εσωκομματική επιρροή του καθενός σε ένα κόμμα που αποδείχτηκε μη κυβερνητικό και οφείλει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας, η οποία υποφέρει και δεν βλέπει διέξοδο ούτε και ελπίδα.

Το Συνέδριο που έχει προγραμματιστεί να αρχίσει την Πέμπτη θα γίνει! Θα είμαι εκεί. Όλοι μας θα είμαστε εκεί!

Ως τότε το άγχος μας και η αγωνία μας πρέπει να είναι να συζητηθούν τα ζητήματα που πραγματικά αφορούν την κοινωνία και να βρει σε αυτό το συνέδριο τις λύσεις και τις απαντήσεις που ψάχνει.

Σας προτρέπω να κατευθύνετε όλες τις δυνάμεις και όλη την ενέργειά σας προς την κατεύθυνση αυτή.

Σταματήστε να κυνηγάτε χίμαιρες, να τροφοδοτείτε σενάρια συνωμοσιολογίας πως δήθεν θα φτιάξω Ι.Χ. κόμμα, γιατί απογοητεύουμε τον κόσμο μας.

Ι.Χ. κόμμα που ακούει τα μέλη του, δεν υπάρχει.

Ι.Χ. είναι το κόμμα που θέλει τα μέλη του χειροκροτητές στην ήττα.

Προσωπικά, θα ακούω τα μέλη, θα με συμβουλεύουν, θα κάνω όσα τους υποσχέθηκα για ένα ανοιχτό κόμμα των μελών.

Αυτά τα μέλη (και καμία «παράδοση») μου έκαναν την τιμή να με εκλέξουν Πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αυτό ακριβώς το αίτημα: να τους ακούω.

Σας προσκαλώ λοιπόν να τους ακούσουμε μαζί.

Συντροφικά,

Στέφανος Κασσελάκης

Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»



