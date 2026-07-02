Στην ανάγκη αυστηρότερης αντιμετώπισης της πολιτικής βίας, στις εξελίξεις γύρω από τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα για τον θάνατο της μητέρας της, ενώ ενημέρωσε ότι η ίδια θα μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, καθώς φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της αναμένεται να λάβει εξιτήριο αύριο.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε σοκαριστικό το γεγονός ότι, όπως είπε, «μία αθώα γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ κοιμόταν στο σπίτι της», υποστηρίζοντας ότι η επίθεση αποτελεί αποτέλεσμα της διαχρονικής ανοχής απέναντι στη βία.

«Η βία της άκρας Αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Δεν υπάρχουν “γκαζάκια”. Υπάρχουν βόμβες που μπορούν να σκοτώσουν ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για διαχρονική πολιτική ανοχή απέναντι σε βίαιες ομάδες, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει σημαντικά την αντιμετώπιση της ανομίας, με εκκενώσεις καταλήψεων, αστυνομικές επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια και εξάρθρωση παράνομων χώρων.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν σύντομα.

«Η αίσθηση που έχω από την ενημέρωση που λάβαμε είναι ότι η Αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στα ίχνη τους και πιστεύω ότι θα συλληφθούν γρήγορα», είπε και ταυτόχρονα, κάλεσε τη Δικαιοσύνη να επιβάλει αυστηρές ποινές.

«Η Δικαιοσύνη δίνει και αυτή εξετάσεις. Δεν μπορεί να υπάρχουν ποινές-χάδι σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν μολότοφ, βαριοπούλες και βόμβες. Σκότωσαν έναν άνθρωπο και πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά», υπογράμμισε.

«Οι επιθέσεις ήταν εναντίον της Νέας Δημοκρατίας»

Ο υπουργός υποστήριξε ότι στόχος των επιθέσεων ήταν η Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι επλήγησαν στελέχη που δεν διέθεταν αστυνομική προστασία. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στόχος ήταν η Νέα Δημοκρατία. Επέλεξαν ανθρώπους χωρίς προστασία και αυτό δείχνει και την ανανδρία τους», ανέφερε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι τα πρόσφατα χτυπήματα ενδέχεται να συνδέονται με την εκκένωση καταλήψεων σε πανεπιστημιακούς χώρους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της ανομίας σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Ο κ. Γεωργιάδης χαιρέτισε το γεγονός ότι, όπως είπε, σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα καταδίκασαν την επίθεση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν εντόπισε αντίστοιχη ανακοίνωση από την Πλεύση Ελευθερίας.

Για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι η δημόσια καταδίκη της τρομοκρατίας αποτελεί, όπως είπε, «ένα βήμα προς τα εμπρός», προσθέτοντας όμως ότι θα κριθεί στην πράξη από τη στάση που θα τηρήσει απέναντι σε πρωτοβουλίες αυστηροποίησης της νομοθεσίας.

Πηγή: skai.gr

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