«Όποιος έχει ονομάσει τη ΝΔ στο παρελθόν "κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, εμπρηστών" ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος για την εμπρηστική επίθεση χθες στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη Βάγια Νέστορα.

Συμπληρώνει ότι «πλέον δεν αρκούν οι πολιτικές δηλώσεις που καταγγέλλουν μεμονωμένα το τραγικό συμβάν. Χρειαζόμαστε δηλώσεις και κυρίως πολιτικές πράξεις που να αποκηρύσσουν το συγκεκριμένο ύφος και ήθος αντιπολίτευσης».

Η ανάρτηση του κ. Σκέρτσου:

«Να το πούμε καθαρά για να σταματήσει επιτέλους η υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα: τη δολοφονική πολιτική βία την υποθάλπει ο βίαιος, ισοπεδωτικός φασιστικός λόγος που δυστυχώς έχει υιοθετηθεί και από την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζει τον πολιτικό αντίπαλο ως εχθρό και τα κοινοβουλευτικά κόμματα ως εγκληματικές οργανώσεις.

Όποιος έχει ονομάσει τη ΝΔ στο παρελθόν “κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, εμπρηστών…” ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών εναντίον πολιτικών στελεχών ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού κόμματος.

Γι’ αυτό και πλέον δεν αρκούν οι πολιτικές δηλώσεις που καταγγέλλουν μεμονωμένα το τραγικό συμβάν. Χρειαζόμαστε δηλώσεις και κυρίως πολιτικές πράξεις που να αποκηρύσσουν το συγκεκριμένο ύφος και ήθος αντιπολίτευσης.

Εν αρχή ην ο λόγος. Αυτός οδηγεί τις πράξεις μας. Είτε προς το καλό είτε προς το κακό.

Υ.Γ. Ποια πολιτική αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος δεν έχει κάνει ακόμη ούτε καν μια τυπική δήλωση καταδίκης 28 ώρες μετά τη δολοφονική επίθεση; Ναι, είναι η ίδια που προτιμάει να τσακώνεται με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών στη Λάρισα και να κωλυσιεργεί με κάθε τρόπο την απονομή δικαιοσύνης».

Πηγή: skai.gr

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