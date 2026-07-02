Την πρόοδο των εργασιών ανάπλασης στον Βοτανικό επιθεώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, πραγματοποιώντας επίσκεψη στο εργοτάξιο, όπου κατασκευάζεται, μεταξύ άλλων, και το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης περιηγήθηκε στους χώρους του έργου, ενώ είχαν την ευκαιρία να καταγραφούν νέα πλάνα από το εσωτερικό του υπό κατασκευή γηπέδου του Παναθηναϊκού, τα οποία αποτυπώνουν την πρόοδο των εργασιών και δίνουν μια εικόνα της μορφής που θα αποκτήσει η νέα έδρα των «πράσινων».

«Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στo πρωτάθλημα 2027-28. Θετικό νέο για τον Παναθηναϊκό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θετικό νέο και για την Αθήνα, καθώς αυτό το γήπεδο εντάσσεται στη διπλή ανάπλαση».

Η ανάπλαση του Βοτανικού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αθήνα και περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στις υποδομές και στον περιβάλλοντα χώρο, με στόχο την αναβάθμιση της περιοχής και τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.