Στα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας τη διαχρονική σημασία των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και τη βάση τους στις κοινές αξίες της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Όπως σημείωσε, «στην έδρα της Προεδρίας της ελληνικής κυβέρνησης, στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ιστορική επέτειο που αναδεικνύει «τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας».

Ο πρωθυπουργός ανέδειξε τη στενή ιστορική και ιδεολογική σύνδεση των δύο χωρών, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ «υπερβαίνουν τους διπλωματικούς δεσμούς και μετρούν δυόμισι αιώνες κοινών αξιών και ιστορικών εμπειριών». Όπως ανέφερε, οι ιδέες των Ιδρυτών Πατέρων της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας είχαν ρίζες στην αρχαία ελληνική σκέψη, ενώ αντίστοιχα το αμερικανικό παράδειγμα ενέπνευσε τον ελληνικό αγώνα για ανεξαρτησία.

«Οι αρχές του Τόμας Τζέφερσον, του Τζον Άνταμς και των άλλων θεμελιωτών της αμερικανικής δημοκρατίας συνομίλησαν με το όραμα του Ρήγα Φεραίου, του Αδαμάντιου Κοραή και των αγωνιστών του 1821», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο φιλελληνισμός στην αμερικανική κοινωνία υπήρξε από τα πρώτα ισχυρά ρεύματα στήριξης του ελληνικού αγώνα.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι η ιστορική αυτή «συνομιλία των δύο δημοκρατιών» συνεχίζεται έως σήμερα, σημειώνοντας ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται «στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ», με κοινή προσήλωση στη δημοκρατία, την ελευθερία και τη διεθνή σταθερότητα.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στον ρόλο της ελληνικής ομογένειας, την οποία χαρακτήρισε «πολύτιμη γέφυρα» ανάμεσα στις δύο χώρες, επισημαίνοντας ότι η συμβολή της καθιστά «μοναδική τη σχέση των δύο λαών».

Κλείνοντας, τόνισε ότι η ιστορία των τελευταίων 250 ετών δείχνει πως οι σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο είναι εκείνες που βασίζονται σε σταθερούς αξιακούς δεσμούς, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν πλέον αποκτήσει «εμπεδωμένο στρατηγικό βάθος» που υπερβαίνει κυβερνήσεις και πολιτικούς κύκλους.

Πηγή: skai.gr

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