Για ημέρα μεγάλης χαράς και δικαίωσης κάνει λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την αθώωση και των τεσσάρων κατηγορουμένων στη δίκη για τις προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ την περίοδο 2013-2014.

«02 Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα που θα θυμόμαστε διότι το Δίκαιο κέρδισε το Άδικο! Ότι τελικά στη Χώρα μας υπάρχει Δικαιοσύνη. Και ότι όταν λες την Αλήθεια δεν έχεις να φοβάσαι απολύτως τίποτε», έγραψε στο X ο υπουργός Υγείας.

Η σημερινή μέρα είναι ημέρα μεγάλης Χαράς και Δικαίωσης.



02 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα που θα θυμόμαστε, διότι το Δίκαιο κέρδισε το Άδικο!

Ότι τελικά στη Χώρα μας υπάρχει Δικαιοσύνη.

Και ότι όταν λες την Αλήθεια δεν έχεις να φοβάσαι απολύτως τίποτε…



Ήταν το 2017, όταν σε μία… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 2, 2024

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρεται στο πως ενέπλεξε τον ίδιο και τη σύζυγό του στην υπόθεση περί παράνομων προσλήψεων ο τότε αναπληρωτής υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, κάνει μια αναδρομή στις εξελίξεις που ακολούθησαν και οδήγησαν στη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Η σημερινή μέρα είναι ημέρα μεγάλης Χαράς και Δικαίωσης.

02 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα που θα θυμόμαστε, διότι το Δίκαιο κέρδισε το Άδικο!

Ότι τελικά στη Χώρα μας υπάρχει Δικαιοσύνη.

Και ότι όταν λες την Αλήθεια δεν έχεις να φοβάσαι απολύτως τίποτε…

Ήταν το 2017, όταν σε μία άσχετη συνεδρίαση της Βουλής, ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας του @syriza_gr



@pavpol2222 με κατηγόρησε για παράνομες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ και μάλιστα ενέπλεξε και τη σύζυγό μου σε αυτές, με κάποια δήθεν ραβασάκια της. Έτσι γνώρισα από κοντά αυτό το απίθανο ζευγάρι, τον @stamatispoulis και την σύζυγό του κα Ανδρονίκη Θεοφιλάτου, οι οποίοι με ενημέρωσαν αμέσως για τον εκβιασμό που τους έκανε, ώστε να καταθέσουν ψέματα εναντίον μου και το ότι αρνήθηκαν να γίνουν συνεργοί σε μία τόσο μεγάλη ατιμία.

Ο Πολάκης όταν είδε ότι δεν θα πέρναγε η συκοφαντία του, έκανε μηνυτήρια αναφορά στην τότε Εισαγγελέα Διαφθοράς κυρία Ράϊκου, η οποία, προς τιμήν της, δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον, αντιλαμβανόμενη προφανώς ότι δεν υπήρχε υπόθεση.

Όταν οδήγησαν την κυρία Ράϊκου σε παραίτηση, με τα γνωστά γεγονότα που μετά η ίδια κατήγγειλε και μεθόδευσαν την αλλαγή της με την κα Τουλουπάκη, η κυρία αυτή προχώρησε σε Διώξεις σε βαθμό Κακουργήματος για Απιστία.

Σε ‘μένα έστησαν Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, όπου τελικά δεν βρήκαν εναντίον μου το παραμικρό, αλλά έβγαλε ο Πολάκης όλο του το μένος στους υπαλλήλους, τους οποίους -και με αφορμή τη Δίωξη που είχε ασκήσει η κα Τουλουπάκη- απέλυσε καταχρηστικά από τον Οργανισμό.

Είναι η πρώτη και μοναδική φορά, στην ιστορία του Ελληνικού Κράτους, που Κυβέρνηση απέλυσε Πρόεδρο Συνδικαλιστικού οργάνου, χωρίς Δικαστική απόφαση!

Το έκαναν η Πρώτη φορά Αριστερά και ο κος Πολάκης.

Τα παιδιά αυτά, μαζί με όλους τους άλλους συγκατηγορουμένους τους, έδωσαν από τότε μία τιτάνια μάχη.

Αντιμετώπισαν τον στημένο έλεγχο από την τότε διορισμένη από τον ΣΥΡΙΖΑ Επιθεωρήτρια κα Παπασπύρου, την απόλυση τους, τις συκοφαντίες.

Έμειναν όμως όρθιοι για τη σημερινή απόλυτη δικαίωσή τους.

Πριν από λίγο, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, μετά από μία πολύμηνη διαδικασία, στην οποία εξωθεσμικώς παρενέβη ο Παύλος Πολάκης, κήρυξε Ομοφώνως ΑΘΩΟΥΣ, όλους τους κατηγορουμένους.

Μάλιστα, το Δικαστήριο δεν εξέτασε ούτε τυχόν παραγραφές, ούτε τίποτε τυπικό.

Δίκασε επί της ουσίας και κατέληξε στην πανηγυρική τους αθώωση, αποφαινόμενο ότι δεν έχει διαπραχθεί κανένα απολύτως αδίκημα.

Αυτό δηλαδή που έλεγα από την πρώτη στιγμή εκείνη την ημέρα που έχασα την ψυχραιμία μου στην Βουλή.

Τώρα, οι απολυμένοι, βάσει της αποφάσεως του εργατικού Δικαστηρίου, θα αξιώσουν και θα λάβουν την επαναπρόσληψή τους στο ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τους καταβάλουμε αναδρομικά και εντόκως όλους τους μισθούς που έχασαν όλα αυτά τα χρόνια από την καταχρηστική τους απόλυση.

Ποιος θα πληρώσει αυτή την τεράστια οικονομική ζημία στον Οργανισμό;

Ο Πολάκης από την τσέπη του;

Δηλώνω ότι, εάν υπάρχει νομικός τρόπος, τα χρήματα αυτά να τα διεκδικήσει ο Οργανισμός από τον συκοφάντη Πολάκη, θα το πράξουμε, ως υπενθύμιση στο διηνεκές ότι οι Υπουργοί δεν μπορούν και δεν πρέπει να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.

Δεν είμαστε τύραννοι, αλλά κυβερνούμε σύμφωνα με τους νόμους.

Και δεν μπορούμε και δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε την πρόσκαιρη εξουσία μας για πολιτικούς και ιδιοτελείς σκοπούς.

Η χαρά συμπληρώνεται, καθώς πριν από λίγο έμαθα ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Άρειο Πάγο το αίτημα άρσεως της ασυλίας του Πολάκη, για τη μήνυσή μου για τα «αδιεκρίνιστος», «λαδέμπορας» κλπ, και τις συνεχιζόμενες συκοφαντίες του για τη Novartis.

Και γι’ αυτά θα λογοδοτήσει στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Ευχαριστώ δημόσια την κυρία Ανδρονίκη Θεοφιλάτου και τον σύζυγό της κύριο Σταμάτη Πουλή, διότι εάν έλεγαν ψέματα, όπως τους ζητούσε ο Πολάκης, αυτοί θα είχαν γλυτώσει την ταλαιπωρία τόσων ετών, αλλά για εμένα θα έμενε μία συκοφαντία.

Ευχαριστώ!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.