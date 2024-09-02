Στη Θεσσαλία ο πρωθυπουργός: Σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη στη Φαρκαδόνα

Έφτασε γύρω στις 11 το πρωί στη Φαρκαδόνα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στη Θεσσαλία.

Στο δημαρχείο, όπου μετέβη, ξεκίνησε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του ίδιου του πρωθυπουργού, των αρμοδίων υπουργών και των τοπικών αρχών, όπου θα τεθούν επί τάπητος τα προβλήματα που προκάλεσαν οι θεομηνίες στην περιοχή αλλά και τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επισκεφθεί τη Μεταμόρφωση, τον Παλαμά και το Μουζάκι Καρδίτσας.

Στις 17:00 θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση με τίτλο «Στρατηγικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας - φράγματα, υποδομές και έργα υδρονομίας», στο Δημαρχείο Κιλελέρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.