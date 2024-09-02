Σήμερα στις 11πμ ώρα Ελλάδος θα εξεταστεί το εξ αναβολής αίτημα του Φρέντη Μπελέρη για πρόωρη αποφυλάκιση έχοντας ήδη εκτίσει τα 2/3 της ποινής του.

Σύμφωνα με το himara.gr η εξέταση του αιτήματος από το αρμόδιο δικαστήριο είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 31 Ιουλίου, όμως το δικαστήριο επικαλέστηκε κόλλημα εξαιτίας έλλειψης προσωπικού και ανέβαλε την δική για τις 2 Σεπτεμβρίου όπου και ανοίγουν ξανά τα δικαστήρια μετά την καλοκαιρινή παύση.

Στο «στρατόπεδο» Μπελέρη επικρατεί αισιοδοξία καθώς σύμφωνα με τους δικηγόρους του πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου για την πρόωρη αποφυλάκιση του και δεν συντρέχει κανένας λόγος να μην γίνει δεκτό το αίτημα του.

Ο Φρεντης Μπελέρης βρίσκεται στη φυλακή 16 μήνες και η ποινή του ολοκληρώνεται στα μέσα Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

