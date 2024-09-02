Αθώοι κρίθηκαν ομόφωνα από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των καταγγελλόμενων από τον βουλευτή Παύλο Πολάκη «22 παράνομων προσλήψεων» στο ΚΕΕΛΠΝΟ την περίοδο 2013-2014, επί υπουργίας Άδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι δικάστηκαν για πράξεις απιστίας και συνέργειας σε αυτήν.

Οι δικαστές δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση για ενοχή των κατηγορουμένων και έκριναν ότι δεν στοιχειοθετήθηκε το αδίκημα της απιστίας.

Στο εδώλιο βρέθηκαν, σε μία πολυήμερη δίκη που είχε εντάσεις μεταξύ του νυν υπουργού υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του καταγγέλλοντος πρώην υπουργού Παύλου Πολάκη ο πολιτευτής της ΝΔ, Σταμάτης Πουλής, η σύζυγός του, Ανδρονίκη Θεοφιλάτου, η πρώην οικονομική διευθύντρια του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αικατερίνη Πολύζου και ο πρώην διευθυντής του ΚΕΕΛΠΝΟ, Θεόδωρος Παπαδημητρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της απόφασης που ανέγνωσε ο πρόεδρος, ο μεν πρώτος κατηγορούμενος κηρύχθηκε αθώος «καθώς δεν στοιχειοθετείται η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της απιστίας».

Στην απόφαση που ανακοινώθηκε αναφέρεται ότι «το δικαστήριο θεωρεί ότι η σύνταξη και υπογραφή των μισθολογικών καταστάσεων δε συνιστά αδικοπρακτική ενέργεια. Αθώοι και οι λοιποί κατηγορούμενοι λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα (σε σχέση με την κύρια κατηγορία της απιστίας) του αδικήματος», είπε ο πρόεδρος της έδρας.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες Πολάκη, οι επίμαχες προσλήψεις «ζημίωσαν το ελληνικό Δημόσιο κατά περίπου 250.000 ευρώ και δεν υπήρξε καμία νόμιμη διαδικασία προκήρυξης τους».

Μετά το πέρας της διαδικασίας ο κ. Πουλής δήλωσε ότι δέκα χρόνια μετά «η σκευωρία κατέρρευσε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

