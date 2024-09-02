Λογαριασμός
Σε πανηγύρι στη Ξάνθη με υπόκρουση «θα τον μεθύσουμε τον ήλιο» ο Νίκος Ανδουλάκης – Δείτε βίντεο 

«Η Ξάνθη γιόρτασε την 3η του Σεπτέμβρη λίγες μέρες νωρίτερα. Καλημέρα ήλιε!» έγραψε στα social media ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

ανδρουλακης

Περιοδεία στην Ξάνθη πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναρτώντας μάλιστα και σχετικό βίντεο στα social media. 

Αφού επισκέφτηκε αγορές και καταστήματα και συνομίλησε με πολίτες, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε στην επίσημη έναρξη των Γιορτών Παλιάς Πόλης, όπου ο DJ έπαιξε το «Καλημέρα ήλιε, καλημέρα». Ο κόσμος από τα τραπέζια χειροκροτούσε και ο πρόεδρος του κόμματος πήγε στο τέλος στον dj για να τον χαιρετήσει (δείτε το απόσπασμα στο τέλος του βίντεο). 

@nikos.androulakis

Η Ξάνθη γιόρτασε την 3η του Σεπτέμβρη λίγες μέρες νωρίτερα. 🙂 Καλημέρα ήλιε! 💚

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Με αφορμή την αυριανή επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στην λε΄ζαντα του βίντεο ο Νίκος Ανδρουλάκης έγραψε: «Η Ξάνθη γιόρτασε την 3η του Σεπτέμβρη λίγες μέρες νωρίτερα.  Καλημέρα ήλιε! »
 

