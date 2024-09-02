Περιοδεία στην Ξάνθη πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναρτώντας μάλιστα και σχετικό βίντεο στα social media.

Αφού επισκέφτηκε αγορές και καταστήματα και συνομίλησε με πολίτες, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε στην επίσημη έναρξη των Γιορτών Παλιάς Πόλης, όπου ο DJ έπαιξε το «Καλημέρα ήλιε, καλημέρα». Ο κόσμος από τα τραπέζια χειροκροτούσε και ο πρόεδρος του κόμματος πήγε στο τέλος στον dj για να τον χαιρετήσει (δείτε το απόσπασμα στο τέλος του βίντεο).

@nikos.androulakis Η Ξάνθη γιόρτασε την 3η του Σεπτέμβρη λίγες μέρες νωρίτερα. 🙂 Καλημέρα ήλιε! 💚 ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Με αφορμή την αυριανή επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στην λε΄ζαντα του βίντεο ο Νίκος Ανδρουλάκης έγραψε: «Η Ξάνθη γιόρτασε την 3η του Σεπτέμβρη λίγες μέρες νωρίτερα. Καλημέρα ήλιε! »



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.