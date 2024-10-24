Για ημέρα δικαίωσης έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την απόφαση της Οικονομικής Εισαγγελίας να άρει το καθεστώς δικαστικής προστασίας και ανωνυμίας των δύο προστατευόμενων μαρτύρων στην πολύκροτη υπόθεση της Novartis.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι το μείζον ζήτημα είναι να αποκαλυφθούν ποιοι τους έβαλαν καθώς «η διαλεύκανση αυτής της πτυχής είναι ο μόνος τρόπος να μην επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον η εργαλειοποίηση των θεσμών για Πολιτικούς Σκοπούς»

Αναλυτικά η δήλωση Γεωργιάδη:

Η σημερινή απόφαση της Οικονομικής Εισαγγελίας να αφαιρέσει -επιτέλους- την προστασία από τους δύο συκοφάντες, που ψευδώς κατηγόρησαν και εμένα και άλλους 9 συναδέλφους μου για τη Novartis, είναι μία ημέρα δικαίωσης. Όμως το προσωπικό στοιχείο υποχωρεί μπροστά στο συμφέρον της Δημοκρατίας. Το μείζον εδώ δεν είναι να τους τιμωρήσουμε, αυτά θα τα αποφασίσει η Δικαιοσύνη με θεσμικό τρόπο. Το μείζον εδώ είναι να αποκαλύψουν ποιοι τους έβαλαν, διότι αποκλείεται μόνοι τους να σκέφθηκαν τέτοια τερατώδη ψεύδη. Η διαλεύκανση αυτής της πτυχής είναι ο μόνος τρόπος να μην επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον η εργαλειοποίηση των θεσμών για Πολιτικούς Σκοπούς. Αυτό αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες και όχι μόνον εμάς τους 10.

Αίρεται το καθεστώς προστασία των «Κελέση» και «Σαράφη»

Σταματά η δικαστική προστασία των δύο προστατευόμενων μαρτύρων, μετά την εισήγηση της επίκουρης εισαγγελέως Ελένης Παπαδόπουλου που υπηρετεί στην Οικονομική Εισαγγελία, ενώ αναστέλλεται και το καθεστώς της προστασίας τους από ποινικές διώξεις.

Οι προστατευόμενοι μάρτυρες για τους οποίους αίρεται το καθεστώς είναι η γνωστή ως «Αικατερίνη Κελέση» και ο αποκαλούμενος «Μάξιμος Σαράφης».

Η απόφαση αυτή αναμένεται να προκαλέσει σειρά εξελίξεων καθώς πολιτικοί που είχαν αναφερθεί από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος αναμένεται να κινηθούν δικαστικά εναντίον τους.

Πηγή: skai.gr

