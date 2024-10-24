Σαμαράς για Novartis: Έρχεται η ώρα της αλήθειας μέχρι τέλους, για όλα και για όλους

Άμεση ήταν η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην απόφαση της οικονομικής εισαγγελέως σύμφωνα με την οποία αίρεται το καθεστώς προστασίας των μαρτύρων .

Σε δήλωσή του π κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η απόφαση της Δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Διότι ανοίγει πλέον διάπλατα ο δρόμος για την πλήρη κι επίσημη αποκάλυψη της σκευωρίας Νοβαρτις».

Πρόσθεσε δε, ότι «θα φανερωθούν τα αίτια και οι πρωταγωνιστές αυτής της αθλιότητας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτήν την εξέλιξη. Έρχεται η ώρα της αλήθειας. Μέχρι τέλους. Για όλα- και για όλους».

Πηγή: skai.gr

