Τέλος στο καθεστώς δικαστικής προστασίας και ανωνυμίας των δύο προστατευόμενων μαρτύρων στην πολύκροτη υπόθεση της Novartis βάζει με απόφασή της, η Οικονομική Εισαγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σταματά η δικαστική προστασία των δύο προστατευόμενων μαρτύρων, μετά την εισήγηση της επίκουρης εισαγγελέως Ελένης Παπαδόπουλου που υπηρετεί στην Οικονομική Εισαγγελία, ενώ αναστέλλεται και το καθεστώς της προστασίας τους από ποινικές διώξεις.

Οι προστατευόμενοι μάρτυρες για τους οποίους αίρεται το καθεστώς είναι η γνωστή ως «Αικατερίνη Κελέση» και ο αποκαλούμενος «Μάξιμος Σαράφης».

Η απόφαση αυτή αναμένεται να προκαλέσει σειρά εξελίξεων καθώς πολιτικοί που είχαν αναφερθεί από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος αναμένεται να κινηθούν δικαστικά εναντίον τους.

Να σημειωθεί ότι τρίτος μάρτυρας που υπήρξε προστατευόμενος έχει ήδη αποχαρακτηριστεί μόνος του και δεν τυγχάνει πλέον προστασίας.

Σαμαράς: Έρχεται η ώρα της αλήθειας μέχρι τέλους, για όλα και για όλους

Άμεση ήταν η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην απόφαση της οικονομικής εισαγγελέως σύμφωνα με την οποία αίρεται το καθεστώς προστασίας των μαρτύρων .

Σε δήλωσή του π κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η απόφαση της Δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Διότι ανοίγει πλέον διάπλατα ο δρόμος για την πλήρη κι επίσημη αποκάλυψη της σκευωρίας Νοβαρτις».

Πρόσθεσε δε, ότι «θα φανερωθούν τα αίτια και οι πρωταγωνιστές αυτής της αθλιότητας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτήν την εξέλιξη. Έρχεται η ώρα της αλήθειας. Μέχρι τέλους. Για όλα- και για όλους».

Λοβέρδος: «Η Ελλάδα είναι Κράτος Δικαίου»

«Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας», τονίζει ο Ανδρέας Λοβέρδος σε ανάρτησή του μετά την άρση προστασία των μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.

Η επιλογή μου να εμπιστευθώ τη Δικαιοσύνη και να μην κρυφτώ πίσω από βουλευτικά προνόμια ήταν ακλόνητη. Πέρασα χίλιους κόπους βάσανα και θυσίες αλλά η Δικαιοσύνη έλαμψε. Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας» σημειώνει.

Η ανάρτηση:

Η Ελλάδα είναι Κράτος Δικαίου.

Η επιλογή μου να εμπιστευθώ τη Δικαιοσύνη και να μην κρυφτώ πίσω από βουλευτικά προνόμια ήταν ακλόνητη.

Πέρασα χίλιους κόπους βάσανα και θυσίες αλλά η Δικαιοσύνη έλαμψε.

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας. #novartis — Andreas Loverdos (@a_loverdos) October 24, 2024

Γεωργιάδης: Το μείζον εδώ είναι να αποκαλύψουν ποιοι τους έβαλαν

«Η σημερινή απόφαση της Οικονομικής Εισαγγελίας να αφαιρέσει -επιτέλους- την προστασία από τους δύο συκοφάντες, που ψευδώς κατηγόρησαν και εμένα και άλλους 9 συναδέλφους μου για τη Novartis, είναι μία ημέρα δικαίωσης. Όμως το προσωπικό στοιχείο υποχωρεί μπροστά στο συμφέρον της Δημοκρατίας. Το μείζον εδώ δεν είναι να τους τιμωρήσουμε, αυτά θα τα αποφασίσει η Δικαιοσύνη με θεσμικό τρόπο. Το μείζον εδώ είναι να αποκαλύψουν ποιοι τους έβαλαν, διότι αποκλείεται μόνοι τους να σκέφθηκαν τέτοια τερατώδη ψεύδη. Η διαλεύκανση αυτής της πτυχής είναι ο μόνος τρόπος να μην επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον η εργαλειοποίηση των θεσμών για Πολιτικούς Σκοπούς. Αυτό αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες και όχι μόνον εμάς τους 10».

Ποιοι είναι οι προσταυτευόμενοι μάρτυρες

Την ταυτότητα των προστατευόμενων μαρτύρων αποκαλύπτει έγγραφο, το οποίο υπογράφεται από την Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Ελένη Γ. Παπαδοπούλου. Στο έγγραφο, που αναφέρεται στους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», αναφέρονται τα ονόματα «Φ.Δ» και «Μ.Μ».

Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο αναφέρει:

Σε συνέχεια της με αρ 1987/2024 παραγγελίας του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και της με αρ πρωί. 2081/2024 παραγγελίας σας, σας γνωρίζω ότι εξέδωσα τις με αρ. ΑΠ 7 και 8/2024, αντίστοιχα, διατάξεις άρσης των με αρ 12/2017 και 1/2018 διατάξεων του πρώην επίκουρου Εισαγγελέα Εγκλημάτων κατά της Διαφθοράς που αφορούν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος με την κωδική ονομασία “Αικατερίνη Κελέση” και “Μάξιμος Σαράφης”»..

Στο έγγραφο αναφέρονται ολογράφως τα ονόματα των δύο εμπλεκομένων, των οποίων τα αρχικά είναι Φ.Δ και Μ.Μ.

Πηγή: skai.gr

