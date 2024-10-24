Την ανάγκη να ενισχύσει η διεθνής κοινότητα την ανθρωπιστική βοήθεια προς τον Λίβανο τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ειδικότερα, μετά το πέρας της συμμετοχής του στη Διεθνή Διάσκεψη υποστήριξης του πληθυσμού και της κυριαρχίας του Λιβάνου, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα «έχει ήδη αποστείλει ένα φορτίο, το οποίο περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικά και άλλα κρίσιμα, πρώτης ανάγκης, υλικά. Θα έχουμε ένα δεύτερο φορτίο, το οποίο θα αποσταλεί άμεσα. Έχουν ήδη δεσμευθεί χρήματα, τα οποία θα αξιοποιηθούν για να καταπραϋνθεί ο πόνος των ανθρώπων».

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών:

Σε δύσκολες στιγμές για τη Μέση Ανατολή και για την ανθρωπότητα ολόκληρη, ο Γάλλος Πρόεδρος κάλεσε στο Παρίσι σήμερα, εκτάκτως, τους εκπροσώπους των G20, εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αραβικό κόσμο, για να συζητήσουμε τους τρόπους, έτσι ώστε να περιοριστεί η κρίση στον Λίβανο και να μπορέσουμε, επιτέλους, να έχουμε την επιδιωκόμενη από όλους ειρήνη.

Είναι αυτονόητο ότι η κρίση στον Λίβανο έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις και μπορεί να έχει ακόμα χειρότερες συνέπειες, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στον Λίβανο υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα καθεστώς απολύτως αίολο. Υπάρχουν άνθρωποι, περισσότερο από ένα εκατομμύριο, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους. Υπάρχει μια συνολική ανθρωπιστική κρίση την οποία οφείλουμε να διαχειριστούμε.

Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ενισχύσει την ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ελλάδα έχει ήδη αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια. Θα συνεχίσει να το πράττει μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και μέσω του Συντονιστικού Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η Ελλάδα, μέρος της διεθνούς κοινότητας, μέλος, σε λίγες ημέρες, του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή για την ειρήνη. Ειρήνη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ υψηλή διακινδύνευση.

Έχουμε ήδη αποστείλει ένα φορτίο, το οποίο περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικά και άλλα κρίσιμα, πρώτης ανάγκης, υλικά. Θα έχουμε ένα δεύτερο φορτίο, το οποίο θα αποσταλεί άμεσα. Έχουν ήδη δεσμευθεί χρήματα, τα οποία θα αξιοποιηθούν για να καταπραϋνθεί ο πόνος των ανθρώπων.

Είμαι σε διαρκή επικοινωνία και με την κυβέρνηση του Λιβάνου, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, έτσι ώστε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας για να φέρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια στον Λίβανο.

Είναι όμως σημαντικό και θα ήθελα να το τονίσω, στο κρίσιμο αυτό σταυροδρόμι, οφείλουμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής.

Αντιλαμβανόμαστε ότι στην εποχή αυτή η κατάσταση είναι εξαιρετικά σύνθετη. Υπάρχουν εστίες πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι οργανωμένα. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να βγει στο προσκήνιο. Ευχαριστώ πολύ.



