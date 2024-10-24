Λοβέρδος για Novartis: «Η Ελλάδα είναι Κράτος Δικαίου» 

«Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας», τονίζει ο Ανδρέας Λοβέρδος σε ανάρτησή του μετά την άρση προστασία των μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.
Η επιλογή μου να εμπιστευθώ τη Δικαιοσύνη και να μην κρυφτώ πίσω από βουλευτικά προνόμια ήταν ακλόνητη. Πέρασα χίλιους κόπους βάσανα και θυσίες αλλά η Δικαιοσύνη έλαμψε. Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας» σημειώνει.
Η ανάρτηση:
Η Ελλάδα είναι Κράτος Δικαίου.— Andreas Loverdos (@a_loverdos) October 24, 2024
Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας. #novartis
