Λοβέρδος για Novartis: «Η Ελλάδα είναι Κράτος Δικαίου» 

«Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας», τονίζει ο Ανδρέας Λοβέρδος σε ανάρτησή του μετά την άρση προστασία των μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.

Η ανάρτηση:

Η Ελλάδα είναι Κράτος Δικαίου.

Η επιλογή μου να εμπιστευθώ τη Δικαιοσύνη και να μην κρυφτώ πίσω από βουλευτικά προνόμια ήταν ακλόνητη.

Πέρασα χίλιους κόπους βάσανα και θυσίες αλλά η Δικαιοσύνη έλαμψε.

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας. #novartis — Andreas Loverdos (@a_loverdos) October 24, 2024

Πηγή: skai.gr

