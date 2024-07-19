Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέα προειδοποίηση προς τους ιδιώτες γιατρούς που δεν συμμετέχουν στις εφημερίες των νοσοκομείων του ΕΣΥ που αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη προσωπικού έστειλε από τη Βουλή, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθαρίζοντας πως παραμένει στο τραπέζι η έσχατη λύση του εξαναγκασμού.

«Το κράτος που αναγνωρίζει το μεγάλο γιατρών και που αναγνωρίζει ότι καθυστέρησε και που αναγνωρίζει ότι τα εργαλεία δεν είναι αρκετά κάνει ήδη διαρθρωτικές αλλαγές. Παράλληλα θα πρέπει να ενδιαφερθούν οι ιδιώτες γιατροί με αμοιβή να δουλέψουν για να βγουν οι εφημερίες. Δεν είναι κάποια συγκλονιστική θυσία κατά τη δική μας γνώμη. Εκτιμώ, ότι όπως πηγαίνουν τα πράγματα δεν θα πρέπει να επιβάλουμε την διάταξη αυτή. Αν μπουν, αυτοβούλως επαναλαμβάνω δεν έχω διάθεση να επιβάλω σε κανέναν καταναγκασμό. Για εμένα το μέτρο είναι η εσχάτη λύση, σαν το μουρουνέλαιο. Δεν θέλω καθόλου», τόνισε ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στην υποεπιτροπή περιφερειών για τις πολιτικές στελέχωσης των δομών υγείας στις νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.

«Εάν δεν έχει βρεθεί λύση και η επιλογή είναι να κάνω αυτό που δεν μου αρέσει αλλά να λειτουργήσει το νοσοκομείο ή να υποκριθεί ότι λειτουργεί στο νοσοκομείο και να το παίζω καλός συνδικαλιστικά, με συγχωρείτε θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η ευθύνη μου ως Υπουργός Υγείας της Ελλάδας είναι να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, τέλος», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μάλιστα, ο Υπουργός περιέγραψε το επιπλέον χρηματικό «κίνητρο προσέλκυσης» για συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών στα νοσοκομεία άγονων περιοχών, προκειμένου να υπάρξουν περισσότερες συμμετοχές κατά την επαναπροκήρυξη των θέσεων: «Διευρύνουμε τα κριτήρια, όπως εντάσσονται περιοχές στις άγγιες περιοχές όπως πχ στη Σπάρτη. Όπου έχει διαδοχικές προσκλήσεις γιατρών και μένουν άγονες, γίνεται άγονη και η περιοχή και μπαίνει και παίρνει τα κίνητρα. Στην Κατηγορία Α δίνουμε σε όλους τους γιατρούς 3.600 μεικτά το χρόνο και στις ειδικότητες με πολύ μεγάλη έλλειψη (εσωτερικής παθολογίας, αναισθησιολογίας κτλ) δίνουμε τα διπλάσια, 7.200 μεικτά επιπλέον το χρόνο. Δεν δίνουμε μόνο σε αυτούς που πηγαίνουν τώρα να κάνουν αίτηση. Τα δίνουμε σε όλους τους γιατρούς που υπηρετούν στο νοσοκομείο. Στην Κατηγορία Β, 2.400 ευρώ μεικτά, και στις 6 ειδικότητες, 4.800 ευρώ μεικτά». Η νέα ΚΥΑ θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι τα μέσα Αυγούστου, καθώς χρειάζεται μια νομοτεχνική εξουσιοδότηση, που θα λάβει ο Υπουργός από την Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα. « Την άλλη εβδομάδα έρχεται διάταξη στη Βουλή που θα μου δίνει πλήρη ελευθερία κινήσεων, ως προς το πώς θα χειριστώ αυτό το θέμα », πρόσθεσε ο Υπουργός.

Ο κ. Ο Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες των γιατρών για τους κινδύνους που τους εκτόξευσε, σημειώνοντας πως για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια που υπάρχει πρόβλημα στο νοσοκομείο στην Κω, ο ιατρικός σύλλογος αποφάσισε να δώσει 1000 ευρώ επιπλέον κίνητρο. «Θετική κίνηση αλλά πριν ξεκινήσουν οι απειλές δεν θυμάμαι να κάνω τέτοια πρόταση. Τελικά μάλλον κάπως χρήσιμη ήταν για να λύσουμε πρόβλημα», πρόσθεσε.

Φορείς και ιατρικοί σύλλογοι, που τοποθετήθηκαν στη συνεδρίαση, ζήτησαν από την Πολιτεία, περισσότερα οικονομικά κίνητρα στους ιατρούς, προκειμένου να στελεχωθούν οι μονάδες σε άγονες περιοχές αλλά και χρηματοδότηση για την κατασκευή κατοικιών, ιδιαίτερα σε περιοχές που υπάρχει υψηλή τουριστική κίνηση στους θερινούς μήνες.

