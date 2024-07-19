«Φαίνεται πως η κ. Βούλτεψη έχει βάλει στόχο να σπάσει κάθε ρεκόρ γραφικότητας», σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως αναφέρει, «μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, η υφυπουργός Μετανάστευσης αμφισβήτησε την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία τεκμηριώνει πως η Ελλάδα είναι από τις ακριβότερες χώρες της Ευρωζώνης σε μια σειρά βασικά προϊόντα».

«Τα... επιχειρήματα που χρησιμοποίησε προς τούτο ήταν ότι και η ίδια ταξιδεύει στο εξωτερικό και βλέπει τις τιμές», σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι «το ακόμη πιο ατράνταχτο επιχείρημα της υφυπουργού του κ. Μητσοτάκη, επίσης προϊόν της επιτόπιας παρατήρησης που διεξάγει συστηματικά καθώς ταξιδεύει, ήταν ότι "στην Ισπανία κοιμούνται στις μπανιέρες" λόγω των ακριβών ενοικίων, ενώ στην Ελλάδα είναι… πάμφθηνα».

«Να πούμε πως μας προκαλούν έκπληξη οι τοποθετήσεις της, θα ήταν ψέματα. Η ίδια άλλωστε, όταν ρωτήθηκε χθες στον τηλεοπτικό Σκάι για την ακρίβεια, την απέδωσε στα... οκτώ πραξικοπήματα που έχουν γίνει στις χώρες της Αφρικής! Η θεωρία του χάους φαίνεται πως έχει γίνει της μόδας στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.