Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο twitter, χαιρετίζει την πρόθεση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) να δώσει, όπως ανακοίνωσε, επιπλέον 1.000 ευρώ σε κάθε ιδιώτη γιατρό ο οποίος θα εργαστεί στο ΕΣΥ και θα καλύψει ανάγκες του συστήματος.

«Η σημερινή ανακοίνωση του ΠΙΣ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς και σκοπεύει ο ίδιος με ιδίους πόρους να συνδράμει οικονομικά τους ιδιώτες γιατρούς που θα συμβάλουν στη λειτουργία του ΕΣΥ αλλά και διότι κάνει δημόσια έκκληση στα μέλη του να μας βοηθήσουν σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία», έγραψε ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του.

Νωρίτερα, ο ΠΙΣ είχε ανακοινώσει πως προτίθεται, από το ταμείο του, «να χορηγήσει επίδομα 1.000 Euro σε κάθε συνάδελφο-ιατρό που θα συνδράμει, ποσό που ξεπερνά τα χρήματα που θα λάβει για δύο εφημερίες επί τρεις μήνες».

Επίσης, ανακοίνωσε πως με τη συνεργασία των επιστημονικών εταιρειών, «θα χορηγήσει τη δωρεάν συνδρομή για τρία πανελλήνια συνέδρια σε κάθε συνάδελφο».

Παράλληλα, θα απευθύνει πρόσκληση στους γιατρούς που πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν, δηλαδή σε αυτούς που πρόσφατα έλαβαν τον τίτλο της ειδικότητας και ελπίζει ότι οι ήδη υπηρετούντες γιατροί στο ΕΣΥ έχουν ενημερωθεί εγκαίρως.

«Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ως επίσημος από τον νόμο σύμβουλος της πολιτείας, αισθάνεται ότι έχει πράξει στο ακέραιο και έγκαιρα το καθήκον του και ξεπερνά σήμερα τις οικονομικές του δυνατότητες για να αποδείξει ότι ο ιατρικός κόσμος της χώρας επιτελεί το έργο του, ακόμη και όταν οι υπεύθυνοι των οικιών ημών εμπιπραμένων αυτοί άδουν», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΙΣ.

Η σημερινή ανακοίνωση του ΠΙΣ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς σκοπεύει ο ίδιος -με ιδίους πόρους- να συνδράμει οικονομικά τους ιδιώτες γιατρούς που θα συμβάλουν στη λειτουργία του ΕΣΥ, αλλά και διότι κάνει δημόσια έκκληση στα μέλη του να μας βοηθήσουν σε αυτή την δύσκολη… pic.twitter.com/T2MKvlSCM7 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.