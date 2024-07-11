Αδιαφορία στην υπολειτουργία των επαρχιακών νοσοκομείων δεν μπορεί να δείξει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τόνισε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης και θα προχωρήσει σε μια είδους επίταξη, ανακοίνωσε ο υπουργός στο 15th Pharma and Health Conference.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του Αιμίλιου Νεγκή ανοίγοντας τις εργασίες του 15th Pharma and Health Conference με τίτλο «Σε κρίσιμο σταυροδρόμι το ΕΣΥ» ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η απόφαση θα ληφθεί σήμερα σε σύσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Υγεία με στόχο την επίλυση του προβλήματος νοσοκομείων με άγονες προκηρύξεις.

Στη σκέψη της ηγεσίας του Υπουργείου είναι να αξιοποιήσει τον νομό που ψηφίστηκε επί Πλεύρη, η οποία υποχρεώνει σε έκτακτες καταστάσεις του ιδιώτες γιατρούς να δουλέψουν στο ΕΣΥ. Με διάθεση συνεννόησης, οι διοικητές κάλεσαν ήδη τους ιδιώτες ιατρούς να «έρθουν χωρίς πίεση» για να βοηθήσουν στα νοσοκομεία με άγονες προκηρύξεις θέσεων, αλλά στο σύνολο της χώρας εκ των 140, 105 απάντησαν αρνητικά, 14 ίσως και 11 δεχόμαστε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στα 14 νοσοκομεία με άγονες προκηρύξεις θέσεων σε κρίσιμες ειδικότητες έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση της Κω και περιέγραψε ότι προκηρύχθηκαν ταυτόχρονα τέσσερις θέσεις παθολόγων και άλλες τέσσερις παιδιάτρων σε 14 προκηρύξεις.

Στο νησί υπάρχουν 9 ιδιώτες και η διοίκηση του νοσοκομείου με υπουργική παρότρυνση τους πρότεινε εφημερίες με μπλοκάκι, χωρίς να αποφέρει καλό αποτέλεσμα. Για τη λύση στο πρόβλημα των νοσοκομείων με άγονες προκηρύξεις ο υπουργός σχολίασε ότι «η επίταξη είναι μια βάρβαρη λέξη», ενώ πρόσθεσε ότι οι ιδιώτες γιατροί δεν μπορούν να λένε δεν νοιάζει εάν λειτουργεί το νοσοκομείο είναι πρόβλημα του Υπουργείου. «Προτιμώ την καλόπιστη συνεννόηση» και το κράτος μπορεί να βρει λύσεις, «αλλά προτιμώ χωρίς βία» επισήμανε ο υπουργός εξηγώντας ότι πρέπει να δοθεί τέλος στο αδιέξοδο.

Αναφορικά με το claw back, το οποίο ο υπουργός υπενθύμισε ότι τέθηκε από την προηγούμενη θητεία του, ο ίδιος σχολίασε ότι «πήγε πιο πάνω από εκεί που είχα σχεδιάσει» και παραδέχθηκε ότι εξόκειλε. Ωστόσο, σήμερα με τις παρεμβάσεις του Υπουργείου η φαρμακευτική δαπάνη έχει πάει το πεντάμηνο του 2024 καλά, «φαίνεται να πιάνουμε τους στόχους» σημείωσε ο υπουργός. Ο δε μήνας Ιούνιος κατέγραψε 0% αύξηση στο σύνολο, εάν συνεχιστεί η τάση αυτή το δεύτερο εξάμηνο θα είναι το νούμερο αδιανόητο πάνω από στόχους του Υπουργείου.

Επίσης, τα ιατροτεχνολογικά θα έχουν rebate από 1 η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και ο υπουργός δεν θα κάνει πίσω στην απόφαση έχοντας συζητήσει ήδη με φορείς του κλάδου. Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι δεν δικαιολογείται ο κλάδος να δίνει εκπτώσεις στον ΕΟΠΥΥ και να αρνείται να δώσει στο ΕΣΥ, το οποίο είναι μεγαλύτερος αγοραστής.

Σχετικά με το νοικοκύρεμα οφειλών των νοσοκομείων, ο υπουργός τόνισε ότι πρέπει να βάλουμε τάξη με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ατιμολόγητα που έχουν πέσει 50,6%. Σχετικά σύντομα τα ατιμολόγητα των νοσοκομείων θα τιμολογηθούν και θα αποπληρωθούν, ενώ ο υπουργός προανήγγειλε ότι αυτή η τακτική θα πάψει.

Με κατεύθυνση μια μακροπρόθεσμη πολιτική και ακολουθώντας μοντέλα ευρωπαϊκών χωρών θα συναφθεί μνημόνιο συνεργασίας της κυβέρνησης και της φαρμακοβιομηχανίας για ένα σταθερό περιβάλλον για αξιόπιστες αποφάσεις. Στόχος από την πλευρά του κράτους είναι να εξασφαλιστούν επενδύσεις, κλινικές μελέτες και εισαγωγές καινοτόμων. Το υπουργείο έχει ζητήσει προτάσεις από τους φορείς της φαρμακοβιομηχανίας και αναμένεται εντός 2024 να καταλήξει σε συμφωνία για χρονικό διάστημα έως το 2027. Στο πλαίσιο της τριετίας επιδίωξη είναι να υπάρξει συνεννόηση. Ο υπουργός υπενθύμισε ότι ήδη λειτουργεί η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο της δαπάνης και διευκολύνει τις εταιρείες και εξασφαλίζοντας διαφάνεια και επιτρέποντας τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των εταιρειών.

