Προκλητικό μήνυμα ανήρτησε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας παραμονή της 50ή επετείου από την εισβολή στην Κύπρο, αναφέροντας στίχους του τραγουδιού, «μην με καλείς τόσο από καρδίας, μπορεί να έρθω ξαφνικά μία νύχτα...».

Στο κείμενο της ίδιας ανάρτησης στην πλατφόρμα «X» σημειώνεται ακόμη: «Στην 50ή επέτειο της "Ευτυχισμένης Ειρηνευτικής Επιχείρησης" (σ.σ. sic) τιμούμε με ευλάβεια, ευγνωμοσύνη και σεβασμό τους ηρωικούς μάρτυρες και τους βετεράνους του ηρωικού στρατού μας που έβαλαν τέλος στην καταπίεση που βίωναν οι Τούρκοι ομογενείς μας στην Κύπρο.

Αύριο περιμένουμε όλους τους Κύπριους αδελφούς μας στην παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 50 πλοίων».

Η ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μία αρμάδα και εναέρια μέσα να προσεγγίζουν μία ακτή και κλείνει με την εικόνα του Μωάμεθ Β' του Πορθητή να εισέρχεται στην Κωνσταντινούπολη.

Bu kadar yürekten çağırma beni,

Bir gece ansızın gelebilirim… 🇹🇷



Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.



Yarın 50 gemiyle… pic.twitter.com/8Uj3bmamEi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2024

Yaz dağlara, yaz bulutlara,

Yaz bu sevdayı, bu can feda sana

Bil ki kutsal emanetsin bu topraklara,

Şafakta parlayan hürriyet!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs’a barışı ve güvenliği getirdiği “Mutlu Barış Harekâtı”nın 50’nci yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi ve… pic.twitter.com/LL6is8IS4A — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2024

Υπενθυμίζεται ότι το σημερινό εξώφυλλο της τουρκικής εφημερίδας Soczu με τίτλο «Ελλάδα μην δοκιμάζεις την υπομονή μας» αναφέρεται χαρακτηριστικά, στο εξώφυλλο της εθνικιστικής εφημερίδας, στο οποίο καταγράφονται οι «τρεις τουρκικές προκλήσεις», μεταξύ αυτών και την αποχώρηση της Δέσποινας Βανδή από τη συναυλία στο Τσεσμέ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.