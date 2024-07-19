Λογαριασμός
Προκλητική ανάρτηση για την Κύπρο από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας: «Μπορεί να έρθω ξαφνικά μία νύχτα»

Η Τουρκία προκαλεί παραμονή της 50ής επετείου της εισβολής στην Κύπρο το 1974 και προειδοποιεί ότι... «μπορώ να έρθω βράδυ»

τουρκική πρόκληση

Προκλητικό μήνυμα ανήρτησε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας παραμονή της 50ή επετείου από την εισβολή στην Κύπρο, αναφέροντας στίχους του τραγουδιού, «μην με καλείς τόσο από καρδίας, μπορεί να έρθω ξαφνικά μία νύχτα...». 

Στο κείμενο της ίδιας ανάρτησης στην πλατφόρμα «X» σημειώνεται ακόμη: «Στην 50ή επέτειο της "Ευτυχισμένης Ειρηνευτικής Επιχείρησης" (σ.σ. sic) τιμούμε με ευλάβεια, ευγνωμοσύνη και σεβασμό τους ηρωικούς μάρτυρες και τους βετεράνους του ηρωικού στρατού μας που έβαλαν τέλος στην καταπίεση που βίωναν οι Τούρκοι ομογενείς μας στην Κύπρο.

 Αύριο περιμένουμε όλους τους Κύπριους αδελφούς μας στην παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 50 πλοίων».

Η ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μία αρμάδα και εναέρια μέσα να προσεγγίζουν μία ακτή και κλείνει με την εικόνα του Μωάμεθ Β' του Πορθητή να εισέρχεται στην Κωνσταντινούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι το σημερινό εξώφυλλο της τουρκικής εφημερίδας Soczu με τίτλο  «Ελλάδα μην δοκιμάζεις την υπομονή μας» αναφέρεται χαρακτηριστικά, στο εξώφυλλο της εθνικιστικής εφημερίδας, στο οποίο καταγράφονται οι «τρεις τουρκικές προκλήσεις», μεταξύ αυτών και την αποχώρηση της Δέσποινας Βανδή από τη συναυλία στο Τσεσμέ.

τουρκια

