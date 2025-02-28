Για το πόρισμα του ΕΔΟΣΑΑΜ, καθώς και για τις σημερινές μεγάλες κινητοποιήσεις για τα Τέμπη σε ολόκληρη τη χώρα, μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος ήταν καλέσμένος το πρωί της Παρασκευής (28/02) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Ξεκινώντας από τη συγκέντρωση δυο χρόνια μετά την τραγωδία, ανέφερε πως «αναμφίβολα πρόκειται για αναφαίρετο δικαίωμα που έχουν οι πολίτες να διαδηλώσουν για όποιο θέμα τους απασχολεί».

«Εδώ υπάρχει αυτή η συγκλονιστική τραγωδία, πολύς κόσμος έχει δηλώσει τη διάθεση να πάει ή να ξαναπάει και να ζητήσει απόδοση δικαιοσύνης. Εμφανίστηκαν βέβαια κάποιοι πολιτικοί που είπαν η διαδήλωση είναι αντικυβερνητική, να πέσει ο Μητσοτάκης. Δικαίωμά τους είναι κι αυτό. Με βάση την εμπειρία των προηγούμενων συγκεντρώσεων, ο κόσμος προσήλθε με πολύ αγνές διαθέσεις, δηλαδή με το ερώτημα "τι συμβαίνει εδώ". Επομένως, όσον αφορά τον χαρακτήρα των διαδηλώσεων, είναι ο κόσμος που θέλει να μάθει την αλήθεια και είναι και κάποιοι που θέλουν να τις μετατρέψουν σε αντικυβερνητικές, αλλά νομίζω αυτό προσκρούει στο συναίσθημα του κόσμου και για αυτό οι μετρήσεις δείχνουν πως όσοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κομματικά αυτό το κίνημα, χάνουν».

Ερωτηθείς για το αν μπορούν να προκληθούν πολιτικές εξελίξεις με πρόωρες εκλογές από το συλλαλητήριο, ο υπουργός τόνισε ότι δεν διακρίνει κάτι τέτοιο. «Άλλωστε, βλέπω και τις δηλώσεις των ίδιων των συγγενών που λένε "εμείς δεν κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις για να ρίξουμε ή να στηρίξουμε την κυβέρνηση". Επίσης, δυστυχώς είναι κι ένα τμήμα που βγαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λέει ότι θέλει να προκαλέσει επεισόδια και συγκρούσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν θα είναι παρούσα σε αυτές τις διαδηλώσεις με τον βασικό της χαρακτήρα, που είναι να περιφρουρήσει τον ειρηνικό τους χαρακτήρα και να προστατεύσει τους ανθρώπους εκεί από τυχόν πράξεις βίας».

«Το πόρισμα είπε ότι παρέμβαση για να αλλοιωθούν στοιχεία στον χώρο δεν υπήρξε»

Μιλώντας για το πόρισμα, ο κ. Φλωρίδης επεσήμανε ότι δίνεται μια σαφής απάντηση αναφορικά με τη συγκάλυψη. «Η κατηγορία της συγκάλυψης υποστηρίχθηκε από μια ενέργεια που υποτίθεται έγινε: ότι δηλαδή έγινε επέμβαση στον χώρο του δυστυχήματος οργανωμένα από την κυβέρνηση, ώστε να χαθούν στοιχεία. Το πόρισμα λοιπόν είπε χθες με πάρα πολύ καθαρό τρόπο ότι παρέμβαση κυβερνητική για να αλλοιωθούν στοιχεία στον χώρο, δεν υπήρξε. Είναι το σημείο 571 του πορίσματος».

«Ξέρετε τι σημαίνει παρατηρητής πολιτικός; Εγώ ήμουν υφυπουργός Εσωτερικών όταν έγινε ο σεισμός στην Αθήνα το 1999, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία, δηλαδή αρμόδιος να κινήσω τον κρατικό μηχανισμό. Ήταν 37 σημεία που είχαμε καταρρεύσεις οικοδομών. Προσέξτε τι θα πει παρέμβαση στον χώρο. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που ήταν υπουργός Δημοσίας Τάξεως έστειλε αμέσως την ΕΜΑΚ της Πυροσβεστικής, αυτήν που κάνει επεμβάσεις στους χώρους για να σώσει τον κόσμο από τα ερείπια. Ποιος επεμβαίνει στο σημείο εκεί; Η ΕΜΑΚ. Υπάρχει περίπτωση να πάει υπουργός εκεί και να λέει στην ΕΜΑΚ "μπες από εδώ, μπες από εκεί"; Εντολές εκεί δίνουν οι αξιωματικοί, οι έμπειροι, αυτοί που ξέρουν πώς επεμβαίνουν στα χαλάσματα».

Παράλληλα, απαντώντας για τις διάφορες παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος, εξήγησε ότι έχουν ασκηθεί διώξεις κατά συγκεκριμένων προσώπων εδώ και 1,5 χρόνο, ενώ υπογράμμισε:

«Από αυτήν την εθνική τραγωδία ο κόσμος περιμένει δυο πράγματα. Πρώτον, ότι πρέπει να βρεθεί η αλήθεια, να εντοπιστούν οι ένοχοι και να επιβληθούν οι ποινές που πρέπει, άρα αλήθεια και δικαιοσύνη. Το δεύτερο είναι το εξής: αποδείχθηκε ότι υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις, κενά ασφαλείας και οργάνωσης. Η δημόσια συζήτηση δεν επέτρεψε να το δούμε αυτό, πήγαμε στη συνωμοσιολογία και το τι κουβαλάει το τρένο».

«Βεβαίως είναι ασφαλής σήμερα ο σιδηρόδρομος»

Τέλος, ως προς την ασφάλεια του σιδηροδρόμου σήμερα, ο υπουργός παρέπεμψε σε δηλώσεις του Χρήστου Σταϊκούρα που είπε ότι έχει γίνει πρόοδος, δεδομένου ότι το σύγχρονο σύστημα εφαρμόζεται στο 80% του δικτύου εκτός του κομματιού που καταστράφηκε από τον Daniel. «Βεβαίως είναι ασφαλής σήμερα ο σιδηρόδρομος, όπως δηλώνουν οι υπουργοί. Πρέπει να εξεταστεί αν οι 17 προτεινόμενες από το πόρισμα παρεμβάσεις έγιναν ή δεν έγιναν».

«Το ερώτημα είναι όμως το εξής: γιατί ενώ υπήρχαν σύγχρονα συστήματα στα τρένα της ΕΕ, είχαμε το 2022 σύνολο 805 θανάτους σε σιδηροδρομικά ατυχήματα; Στη δική μας περίπτωση, η αναζήτηση των ευθυνών έχει να κάνει με το ποιος έβαλε τα δυο τρένα στην ίδια γραμμή. Η πρόοδος που έχει γίνει στον σιδηρόδρομο αυτά τα τελευταία χρόνια δεν έχει καμία σχέση με πριν. Βέβαια θα μπω στο τρένο, γιατί να μην μπω; Ήμουν χρήστης του τρένου κάθε εβδομάδα. Τώρα αν θα βρισκόταν ένας κάπου που θα έβαζε τα δυο τρένα στην ίδια γραμμή, πώς να το σκεφτώ;»

