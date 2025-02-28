Το ΠΑΣΟΚ αθόρυβα στις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στις σημερινές συγκεντρώσεις για τη συμπλήρωση 2 ετών από την τραγωδία των Τεμπών το ΠΑΣΟΚ, βουλευτές και στελέχη θα δώσουν το παρών σε Σύνταγμα αλλά και στις συγκεντρώσεις της Περιφέρειας, αθόρυβα ως γονείς χωρίς σημαίες, όπως εξάλλου επέλεξαν να κάνουν και στη συγκέντρωση του Ιανουαρίου. «Είναι η μέρα των πολιτών που ζητούν οξυγόνο» σημείωναν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συμμετέχει στη συγκέντρωση που διοργανώνεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο Ηράκλειο Κρήτης. Από το βήμα της βουλής ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης επιτέθηκε στην Κυβέρνηση για δηλώσεις πρωτοκλασάτων στελεχών που δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και διχασμού όπως ανέφερε.

«Προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα κλίμα ότι η ελληνική κοινωνία θέλει να σας υπονομεύσει. Ότι η ελληνική κοινωνία είναι δύναμη αποσταθεροποίησης. Ότι υπάρχει ένα δίπολο «συγκεντρώσεις ή δικαιοσύνη». Ενώ και η κοινωνία αγωνιά για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Δεν θέλει κανείς να υποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Θέλει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Θέλει ισχυρούς θεσμούς. Θέλει σεβασμό στον πολίτη», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρόταση δυσπιστίας 5 Μαρτίου

Στη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν τη σοβαρή στάση που έχει τηρήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θυμίζουν τις θεσμικές πρωτοβουλίες ΠΑΣΟΚ. Καταρχάς το αίτημα Προανακριτικής για Καραμανλή και Σπίρτζη για την 717 στη βάση πορίσματος Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την πρόταση για Προανακριτική για τον Τριαντόπουλο στη βάση της διάταξης της εισαγγελέως εφετών Λάρισας αλλά και την επιμονή της Χαριλάου Τρικούπη σε πρόταση μομφής μετά τα πορίσματα. Φανταστείτε να είχαμε χάσει το ύψιστο κοινοβουλευτικό μέσο κατά της κυβέρνησης χωρίς να έχουμε υπόψη το σημερινό πόρισμα, που είναι ακόμη πιο επιβαρυντικό για την κυβέρνηση σημείωναν στελέχη της πράσινης παράταξης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής επιτέθηκε στην Κουμουνδούρου που όλο αυτό το διάστημα επιχειρηματολογεί υπέρ της πρότασης δυσπιστίας ακόμα και πριν τα πορίσματα.

«Η επιμονή μας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η πρόταση μομφής να γίνει μετά τα πορίσματα. Γιατί συνεχίζετε να είστε χρυσοί χορηγοί της Νέας Δημοκρατίας, φανταστείτε να είχαμε κάνει πρόταση δυσπιστίας πριν τις σημερινές αποκαλύψεις, τι δώρο θα είχατε κάνει στη Νέα Δημοκρατία!», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Η πρόταση μομφής αναμένεται να κατατεθεί την επόμενη Τετάρτη 5 Μαρτίου και αφού η ολομέλεια υπερψηφίσει την προανακριτική επιτροπή για τον Τριαντόπουλο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει κάλεσμα από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ στα προοδευτικά κόμματα να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

«Εμείς είμαστε ανοιχτοί για να υπογράψουν και τα υπόλοιπα κόμματα όπως κάναμε και πέρσι. Όχι κόμματα τα οποία ανήκουν στην ακροδεξιά», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στους «Αταίριαστους».

Πόρισμα ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Για πόρισμα κόλαφο κάνουν λόγο από την Χαριλάου Τρικούπη που σημειώνουν ότι με το πόρισμα φωτίζεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις ευθύνες της και τη στρατηγική παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης αλλά και την ανεπάρκεια του επιτελικού κράτους να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών ακόμη και σήμερα, δύο χρόνια μετά την τραγωδία. Για τη σύμβαση 717 το πόρισμα λέει καθαρά ότι αν είχε εγκατασταθεί η τηλεδιοίκηση, δε θα είχαν σκοτωθεί 57 συνάνθρωποι μας, σημειώνουν στην πράσινη παράταξη.

Ανάφλεξη

Το σκέλος του πορίσματος για την ανάφλεξη, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη το διαβάζουν ως πλήρη διάψευση του Πρωθυπουργού που έσπευσε ως πραγματογνώμονας να πείσει τον ελληνικό λαό ότι η ανάφλεξη οφείλεται στα λάδια των μηχανών εξαιτίας της σύγκρουσης. Σήμερα μαθαίνουμε ότι αυτό αποκλείεται, και αναζητούμε ποιο είναι το άγνωστο καύσιμο που προκάλεσε πυρόσφαιρα 80 μέτρων προκαλώντας το θάνατο 57 ανθρώπων, σημειώνουν.

Μπάζωμα του τόπου της τραγωδίας - Ζητούν παραίτηση Φλωρίδη

Ο τόπος της τραγωδίας αλλοιώθηκε, με αποτέλεσμα να χαθούν στοιχεία ζωτικής σημασίας. Το γεγονός ότι σήμερα δεν μπορεί να προσδιοριστεί το πιθανό καύσιμο που προκάλεσε την πυρόσφαιρα, οφείλεται στο ότι οι εμπειρογνώμονες δεν είχαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία τονίζουν στο ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά την παραίτηση του υπουργού δικαιοσύνης για τις δηλώσεις του περί μπαζώματος.

«Αν είχε ευθιξία ο κ. Φλωρίδης, σήμερα θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί, που είπε με θράσος ότι όλοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα και το διόρθωσε μετά και έλεγε ότι δεν εννοεί τις οικογένειες αλλά όλον τον υπόλοιπο ελληνικό λαό. Σήμερα, λοιπόν, που το πόρισμα λέει ότι, αν δεν υπήρχε το μπάζωμα άρα η αλλοίωση, θα ξέραμε από τι είχε προκληθεί η πυρόσφαιρα και δεν θα μιλούσαν για ένα άγνωστο καύσιμο που την προκάλεσε. Αυτό δεν είναι συγκάλυψη; Η αλλοίωση στοιχείων», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Τροπολογία για αφυπηρέτηση δικαστικών

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ επανακατέθεσε την τροπολογία που δεν θα επιτρέπει σε δικαστικούς λειτουργούς να αναλαμβάνουν δημόσιες θέσεις τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτησή τους και η Χαριλάου Τρικούπη ζητά από την Κυβέρνηση να την υπερψηφίσει θυμίζοντας παλαιότερες τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Ήταν ο κ. Μητσοτάκης που στις 17 Ιουλίου 2018, όταν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, έλεγε ότι είναι θετικό μέτρο», σημειώνουν στελέχη της πράσινης παράταξης.

