Τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο συναντά σήμερα, Παρασκευή, στις 23:30 ώρα Ελλάδος ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην Ουάσιγκτον.

Επί τάπητος αναμένεται να βρεθούν οι προοπτικές των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με φόντο και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε την Τετάρτη και στοχευμένες επαφές με Αμερικανούς νομοθέτες που έχουν επιρροή σε επιτροπές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη γεωγραφική περιφέρεια της χώρας μας. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων διαπιστώθηκε η διακομματική στήριξη που απολαμβάνουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο Κογκρέσο.



Ειδικότερα, συναντήθηκε με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις, και την επικεφαλής των Δημοκρατικών Τζιν Σαχίν. Επιπλέον, επισκέφτηκε τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Μπράιαν Μαστ που προεδρεύει στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή, καθώς και τον Δημοκρατικό αντιπρόεδρο Γκρέγκορι Μικς.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, δόθηκε έμφαση στη προώθηση της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, καθώς και στην ανάδειξη του κρίσιμου γεωπολιτικού ρόλου που επιτελεί ως στρατηγικός ενεργειακός κόμβος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Επίσης, συζητήθηκε ο ρόλος που διαδραματίζει η χώρα μας ως ένας αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Αμερικανοί νομοθέτες έδειξαν ενδιαφέρον και θέλησαν να ενημερωθούν για την πρόσφατη περιοδεία του Έλληνα υπουργού στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς και για την επίσκεψη του στη Συρία. Ο υπουργός Εξωτερικών συνέχισε την Πέμπτη τις επαφές του στην Ουάσιγκτον, με συναντήσεις με τους γερουσιαστές Κρις Βαν Χόλεν και Κόρι Μπούκερ που είναι μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας.

