Στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup στην Κίνα, από την Εθνική Ομάδα Γυναικών Πόλο αναφέρεται με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σωκράτης Φάμελλος. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Τα χρυσά κορίτσια του ελληνικού πόλο μάς έκαναν ανήμερα του Πάσχα για ακόμα μια φορά υπερήφανους. Το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν στο World Cup της Κίνας ανέβασε ακόμα ψηλότερα τον ελληνικό αθλητισμό και απέδειξε πως η σκληρή προσπάθεια αποδίδει καρπούς.

Θερμά συγχαρητήρια!».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

