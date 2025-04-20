Σε ανάρτηση μέσω της οποίας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας, για πρώτη φορά στην ιστορία της, προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup στην Κίνα! Μας κάνατε για μία ακόμα φορά υπερήφανους!» ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού στα social media.

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup στην Κίνα! Μας κάνατε για μία ακόμα φορά υπερήφανους! 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 20, 2025

