Για ακόμα μια φορά το πόλο κατάφερε να χαρίσει μεγάλες στιγμές στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς η Εθνική Ελλάδος Γυναικών «βούλιαξε» την Ουγγαρία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Tσενγκντού της Κίνας.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη επικράτησε με σκορ 13-9 και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, κερδίζοντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε World Cup στην ιστορία της!

Τέταρτο χρυσό μετάλλιο συνολικά στην ιστορία της Ελλάδος, που επιστρέφει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου έπειτα από 7 χρόνια, φτάνοντας παράλληλα τα 14 μετάλλια (4 χρυσά, 5 ασημένια, 5 χάλκινα)!

H Ελλάδα ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι και με όπλο της την επίθεση πήρε το πρώτ οκτάλεπτο με 5-4. Βασιλική και Ελευθερία Πλευρίτου βρήκαν πρώτες δίχτυα για την Εθνική, με την Τριχά να κάνει το 3-2 με υπέροχη λόμπα. Η «γαλανόλευκη» έφτασε να προηγείται και με 5-3, ωστόσο οι Μαγυάρες βρήκαν γκολ πριν τη λήξη της περιόδου.

Η Ελλάδα μετά έκανε ό,τι την έφερε στον τελικό. Έπαιξε σεμιναριακή άμυνα και δεν επέτρεψε στην Ουγγαρία να αναπνεύσει. Από το δεύτερο οκτάλεπτο και έπειτα, η Εθνική... μάσαγε σίδερα, η Τζούρκα είχε ορθώσει τείχος μπροστά από την εστία, με την μπάλα πολλές φορές να μένει στα χέρια των παικτριών της Ουγγαρίας. Μάλιστα, στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Χάρη Παυλίδη δεν δέχθηκε τέρμα, ενώ η Ξενάκη πέτυχε το μοναδικό γκολ του οκταλέπτου!

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 1-0, 6-3, 1-2

Διαιτητές: Σεβέρο (Ιταλία), Καμπάνας (Ισπανία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Κοτσιώνη, Ελευθ. Πλευρίτου 3, Τριχά 1, Σάντα, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 3, Νίνου 1, Σιούτη 3, Β. Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Τζούρκα, Κουρέτα, Αγγελίδη

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Σάντορ Τσεχ): Νέσμελι, Βάλι 1, Ντόμπι 1, Ντομσόντι, Σουμέγκι, Μπάκσα 1, Περεστέγκι-Νάγκι, Λαϊμέτερ 1, Ριμπάνσκα, Φάραγκο 1, Γκάρντα 2, Τόρμα, Χάιντου 1, Τίμπα 1

Παυλίδης: Είχα προαίσθημα από το πρωί ότι θα νικούσαμε

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, ο ομοσπονδιακός μας προποντής Χάρης Παυλίδης στις δηλώσεις που έκανε δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνηση, την ικανοποίηση και την υπερηφάνεια του για τα «χρυσά κορίτσια».

«Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω πολύ φορτισμένος συναισθηματικά αυτήν τη στιγμή. Είναι το πρώτο μου μεγάλο τουρνουά ως προπονητής και κατακτήσαμε το χρυσό μετάλλιο. Παίξαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι χωρίς πολλά λάθη με σπουδαία άμυνα που δεν επέτρεπε στις αντιπάλους μας να σκοράρουν», όπως ανέφερε.

«Από το πρωί είχα ένα προαίσθημα ότι θα ήμασταν εμείς οι νικητές. Συγχαρητήρια στα κορίτσια μου για όλο το εξαιρετικό τουρνουά».

Οι 4 τίτλοι και τα 14 μετάλλια της εθνικής γυναικών σε μεγάλες διοργανώσεις

Συνολικά, είναι το 14ο μετάλλιο της εθνικής γυναικών σε μεγάλες διοργανώσεις, με τον σχετικό... λογαριασμό να ανοίγει το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όταν η ελληνική ομάδα ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Το World Cup ήταν η μόνη διοργάνωση που η χώρα μας δεν είχε μέχρι σήμερα μετάλλιο, καθώς στις έξι προηγούμενες συμμετοχές του το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν είχε μπορέσει να φτάσει πάνω από την πέμπτη θέση. Τα περισσότερα μετάλλια, πέντε στο σύνολο, έχουν έρθει σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, όπου όμως η εθνική δεν έχει καταφέρει να φτάσει ποτέ στην κορυφή, μετρώντας τέσσερις χαμένους τελικούς.



Αναλυτικά τα 14 μετάλλια της εθνικής υδατοσφαίρισης γυναικών σε μεγάλες διοργανώσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (3 συμμ., 0-1-0)

Ασημένιο: 2004



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (14 συμμ., 1-0-0)

Χρυσό: 2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (18 συμμ., 0-4-1)

Ασημένια: 2010, 2012, 2018, 2022

Χάλκινο: 2024



WORLD CUP (7 συμμ., 1-0-0)

Χρυσό: 2025



WORLD LEAGUE (8 συμμ., 1-0-3)

Χρυσό: 2005

Χάλκινα: 2007, 2010, 2012

EUROPA CUP (1 συμμ. 1-0-0)

Χρυσό: 2018



ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (1 συμμ. 0-0-1)

Χάλκινο: 2018

