Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου της Εθνικής Ομάδας Γυναικών στο Πόλο και το ασημένιο από την αντίστοιχη Ομάδα των Ανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελο που διεξήχθη στην Κίνα, έκανε την εξής δήλωση:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Γυναικών στο Πόλο που σήμερα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup 2025 του Πόλο, αλλά και της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών που πριν μια εβδομάδα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση, το οποίο διεξήχθη στην πόλη Τσενγκτού της Κίνας. Οι επιδόσεις τους απέδειξαν σε όλους ότι ο ελληνικός αθλητισμός έχει παρελθόν, παρόν αλλά κυρίως λαμπρό μέλλον.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.