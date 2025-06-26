«Δεν εκτιμώ μόνο εγώ ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, το εκτιμάει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι έχει έρθει στη Βουλή δικογραφία. Δεν έχει έρθει απλά μια διερεύνηση που μπορεί απλά να απαιτεί μια εξεταστική. Έχει έρθει δικογραφία η οποία συνδέεται με το θέμα του νόμου περί ευθύνης υπουργών, και αυτό πρέπει να εξετάσουμε», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η δικογραφία αυτή έχει έρθει για την περίοδο 2019-2022, άρα μιλάμε για ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί ακούω τον πρωθυπουργό να προσπαθεί να σβήσει τις ευθύνες της κυβέρνησης μιλώντας για διαχρονικές ευθύνες. Δεν υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες την περίοδο αυτή, είναι ένα ακόμα σκάνδαλο. Όπως βλέπετε, στη Βουλή στήνονται συνεχώς κάλπες για μέλη της κυβέρνησης και για προβλήματα που δημιουργούνται με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Μιλάμε για διασπάθιση δημοσίων χρημάτων, άρα και ελληνικών, τα οποία έπρεπε να φτάσουν στους αγρότες με τρόπο που έπρεπε αν συντηρηθεί και να αναπτυχθεί η αγροτική παραγωγή και χάνονται από την ελληνική ύπαιθρο ή πηγαίνουν σε πρόσωπα που δεν έπρεπε να πάνε».

«Όταν έρχεται φάκελος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρέπει να ελεγχθούν υπουργοί»

Σχολιάζοντας τα λεγόμενα του Μάκη Βορίδη ότι ελέγχεται «μόνο για μια υπογραφή που μπαίνει συστηματικά από το 2015», σημείωσε πως «όλοι οι υπουργοί της ΝΔ θα πρέπει αν περιμένουν να δούμε όλη τη δικογραφία για να δούμε ακριβώς τι προκύπτει», ενώ σε ερώτηση για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτός σε σύσταση προανακριτικής επί του θέματος, απάντησε:

«Την προηγούμενη φορά που ήρθε δικογραφία από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, για τη σύμβαση 717, η πρότασή μας ήταν για προκαταρκτική, την οποία η ΝΔ δεν δέχτηκε ακυρώνοντας όλα αυτά που λέει περί Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να μιλά για τη Δικαιοσύνη με ωραία μεγάλα λόγια κι όταν έρχεται δικογραφία από τη Δικαιοσύνη, να την αγνοεί. Γιατί έθαψε τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για την 717».

«Εγώ λοιπόν αυτό που λέω προκαταβολικά είναι να μην τολμήσει να θάψει και τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπου υπάρχει εμπλοκή ονόματος υπουργού, θα πρέπει να γίνει έρευνα. Αν δεν γίνει έρευνα από τη Βουλή, δεν θα γίνει από πουθενά αλλού. Αυτό έγινε πρόσφατα και με το έγκλημα των Τεμπών: η επιλογή της πλειοψηφίας να εξεταστεί για ένα πλημμέλημα μόνο ο κ. Καραμανλής έθαψε και κουκούλωσε τις ευθύνες όλων των υπολοίπων και την έρευνα. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει έρευνα που να αφορά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Δεν νομίζω ότι αυτό αντιστοιχεί σε εξεταστική επιτροπή. Όταν έρχεται φάκελος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρέπει να ελεγχθούν υπουργοί. Όταν αλλάζεις 5 υπουργούς και διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γνωρίζεις τίποτα για το σκάνδαλο;»

