Αυτιάς σε Κομισιόν: Προστατέψτε αγορά και οικονομία από παράνομες πλατφόρμες πώλησης προϊόντων

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, μετά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς, ότι υφίσταται αθέμιτος ανταγωνισμός από φορείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηλεκτρονικές πλατφόρμες που καταστρατηγούν τον ανταγωνισμό στην αγορά και το εμπόριο, καλεί την ΕΕ να παρέμβει άμεσα πριν είναι αργά.

Η ερώτηση του Γ. Αυτιά προς την Κομισιόν έχει ως εξής:

Η Ευρωπαϊκή αγορά κατακλύζεται από μία ταχέως κλιμακούμενη οικονομική στρέβλωση, που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των νομοταγών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αφορμή η απειλή από μεγάλες Ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου με τζίρο, μόνο το 2024, 4,6 δις ευρώ! Την ίδια ώρα ο επικεφαλής της OLAF, Ville Itäläι, με σαφή τρόπο τονίζει ότι «κυκλοφορούν αμφίβολης ποιότητας και επικίνδυνα προϊόντα, γι’ αυτό απαιτείται η συστράτευση όλων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα».

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις όλης της Ευρωπαϊκής Αγοράς, Βιομηχανία, Εμπόριο κλπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εφαρμόσει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την αποκατάσταση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Κάθε μέρα αδράνειας, οδηγεί σε σοβαρή και αυξανόμενη ζημιά στις συμμορφούμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η Επιτροπή πρέπει να ενεργήσει τώρα χωρίς καθυστέρηση. Η αδυναμία της ΕΕ για δίκαιες συνθήκες αγοράς αποτελεί άμεση και ευθεία απειλή για την εσωτερική αγορά, την απασχόληση και την οικονομία. Το τέλος των 2 ευρώ, που εξετάζει η Κομισιόν είναι εντελώς ανεπαρκές για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Με αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ποια άμεσα μέτρα θα λάβετε για την αποκατάσταση των ισότιμων όρων ανταγωνισμού; Πώς θα διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή των τελωνειακών κανονισμών ασφάλειας σε προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου εκτός ΕΕ; Θα αποζημιώσετε επιχειρήσεις και κοινωνία για αποδεδειγμένες ζημιές που έχουν υποστεί λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού;

